Ihre Aufgaben

Durchführung technischer Maßnahmen beim Kunden wie Inbetriebnahmen, Wartungen und Reparaturen von Pumpen und Systemen

Sicherstellung der Funktion der Anlagen und Systeme

Selbstständige Fehlersuche und Fehlerbehebung bei komplexeren Problemen

Technische Beratung der Kunden vor Ort und proaktive Umsetzung von Kundenwünschen

Pflege einer serviceorientierten Kundenbeziehung

Unterstützung bei Ersatzteil- und Komponentenbestellung

Fachgerechte Instandhaltungstätigkeit unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Ihr Profil

Sie haben eine elektrotechnische Berufsausbildung sowie Berufserfahrung in mechanischer und elektrischer Fehlersuche, idealerweise bereits im Kundendienst

Sie sind befähigt zu Arbeiten an elektronischen Anlagen bis 1kV

Sie verfügen über Kenntnisse in Hydraulik oder Heizungstechnik

Sie besitzen eine ausgeprägte Serviceorientierung, sind flexibel und zeigen Einsatzbereitschaft

Sie besitzen IT-Affinität

Sie verfügen über einen Führerschein Klasse B

Sie wohnen im südlichen Großraum Stuttgarts

Wilo bietet als Arbeitgeber viele Vorteile

Wir sind ein globaler Arbeitgeber mit familiärem Charakter

Wir bieten ein spannendes und vielseitiges Aufgaben- und Projektumfeld

Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen (Metall NRW)

Wir bieten ein innovatives und digitales Arbeitsumfeld

