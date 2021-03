Ihre Aufgaben

Erarbeitung von technischen Problemlösungen im Gespräch mit internen und externen Kunden

Schriftliche Beratung von Kunden (E-Mail, Chat und weitere zukünftige Kanäle)

Vorabklärung von Serviceeinsätzen, um Problemstellungen zu klären, Ersatzteile zu bestimmen und Dringlichkeit/Prioritäten festzulegen

Vollständige Beantwortung von extern eingehenden Kundenfragen in technischen Belangen zum Verkaufsprogramm der Wilo SE

Regelmäßiger intensiver Kontakt zu Portfoliomanagern zum Informationsaustausch und permanenten Weiterbildung an den Produkten

Organisation und Durchführung von Schulungen der Mitarbeiter/innen

Ihr Profil

Sie haben eine Ausbildung zum Heizungs- und Sanitärinstallateur

oder Energie-Anlagen-Elektroniker

oder Energie-Anlagen-Elektroniker Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung als Heizungs- Sanitär-Installateur

Sie verfügen über fundierte Pumpen- und/oder Anlagentechnik sowie der Elektronik

Sie haben umfassende Kenntnis über das jeweils aktuelle wie auch das frühere Verkaufsprogramm Wilo's

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ist für Sie vorausgesetzt

Sie besitzen eine hohe Kundenorientierung, Zielorientierung, Teamfähigkeit, Flexibilität und Integrität

Sie bringen sehr gute EDV-Kenntnisse mit

Eigeninitiative und Belastbarkeit sind für Sie selbstverständlich

Wilo bietet als Arbeitgeber viele Vorteile

Wir sind ein globaler Arbeitgeber mit familiärem Charakter

Wir bieten ein spannendes und vielseitiges Aufgaben- und Projektumfeld

Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen (Metall NRW)

Wir bieten ein innovatives und digitales Arbeitsumfeld

Bewerben Sie sich jetzt über unser Online-Karriereportal. Ihre persönliche Motivation und Ihre Fähigkeiten interessieren uns sehr. Darum verzichten wir in diesem Bewerbungsprozess auf ein Anschreiben und bitten Sie unseren Fragebogen, welcher in unserem Online-Karriereportal auf Sie warten wird, in Ruhe auszufüllen.

Wenn Sie Ihre Bewerbung bei uns einreichen, werden Ihre Daten elektronisch zum Zweck des Bewerbungsprozesses für sechs Monate gespeichert.

Kontakt

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Svenja Schuller gerne zur Verfügung:

Telefon +49 172 155 0503.