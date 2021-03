Ihre Aufgaben

Sie sind zuständig für die regionale Außendiensttätigkeit sowie für den Ausbau unserer Marktposition in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Architekten, Sachverständigen, Behörden und Anlagenbauern sowie professionellen Betreibern

Sie unterstützen die Ingenieurbüros bei der Erstellung von technischen Ausschreibungen und verantworten die Angebotsverfolgung bis zur Gewerkevergabe

Sie führen interne und externe Produkt-, Anwendungs- und Regelwerksschulungen für alle Zielgruppen sowie Kundenbindungsmaßnahmen durch

Sie beraten die Kunden vor Ort bei technischen Problemen

Sie unterstützen Ihren Vertriebsleiter bei der Umsetzung der Sales Area Strategie

Ihr Profil

Sie haben ein abgeschlossenes Ingenieurstudium (FH) der Versorgungstechnik oder gleichwertig, alternativ haben Sie Erfahrung als Planer im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder als Verkaufsberater im Außendienst mit entsprechender Qualifikation

Sie besitzen eine hohe Kundenorientierung, sichere Entscheidungsfindung und Problemlösungskompetenz

Sie sind ein Teamplayer, suchen eine Herausforderung mit Entwicklungspotenzial und haben große Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten

Sie überzeugen mit einem sicheren Auftreten und sehr hoher fachlicher Kompetenz

Attraktive Gehaltsregelung, bei der Sie an Ihren Erfolgen auch finanziell partizipieren

Vorausgesetzt wird ein gebietsnaher Wohnsitz für die Region Nord- und Osthessen (Kassel, Fulda, Marburg, Korbach)

Wilo bietet als Arbeitgeber viele Vorteile

Wir sind ein globaler Arbeitgeber mit familiärem Charakter

Wir bieten ein spannendes und vielseitiges Aufgaben- und Projektumfeld

Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen (Metall NRW)

Wir bieten ein innovatives und digitales Arbeitsumfeld

Bewerben Sie sich jetzt über unser Online-Karriereportal. Ihre persönliche Motivation und Ihre Fähigkeiten interessieren uns sehr. Darum verzichten wir in diesem Bewerbungsprozess auf ein Anschreiben und bitten Sie unseren Fragebogen, welcher in unserem Online-Karriereportal auf Sie warten wird, in Ruhe auszufüllen.

Wenn Sie Ihre Bewerbung bei uns einreichen, werden Ihre Daten elektronisch zum Zweck des Bewerbungsprozesses für sechs Monate gespeichert.

Kontakt

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Svenja Schuller gerne zur Verfügung:

Telefon +49 172 155 0503.