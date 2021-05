Pressemeldung

Der Neue Logistikstandort in Werne garantiert Wilo eine optimale Anbindung an die europäischen Produktionsstätten und globalen Absatzmärkte. (Quelle: GARBE INDUSTRIAL REAL ESTATE)

Mit einem virtuellen Spatenstich haben in Werne Mitte April die Bauarbeiten für ein neues Logistikzentrum begonnen. Von hier aus wird der Technologiespezialist Wilo ab dem kommenden Jahr seine globalen Märkte und die europäischen Produktionsstandorte beliefern. Betrieben wird das Logistikzentrum von dem Full-Service-Dienstleister Hellmann Worldwide Logistics.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig unabhängige und stabile Wertschöpfungsketten sind. Die Wilo Gruppe verfolgt schon seit vielen Jahren den sogenannten „region-for-region“-Ansatz, der dies – auch in Pandemiezeiten - gewährleistet. „Im Rahmen dieses Ansatzes verfolgen wir konsequent das Ziel, regionale bzw. lokale Kundenbedürfnisse mit regional bzw. lokal hergestellten Produkten zu bedienen. Unsere Organisation ist dementsprechend darauf ausgerichtet, so viel Dezentralität wie möglich und so viel Zentralität wie erforderlich zuzulassen. Dies gilt es auch beim dem äußerst wichtigen Thema Logistik konsequent zu befolgen“, erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe.

Basierend auf der Unternehmensstrategie wurden bei der Wahl des neuen globalen Logistikstandortes unterschiedliche Faktoren berücksichtigt, wie Georg Weber, Chief Technology Officer der Wilo Gruppe, erläutert: „Der Standort Werne ist für uns aufgrund der infrastrukturellen Anbindung sowohl in Nord-Süd- wie in Ost-West-Richtung ideal, über die eine exzellente logistische Anbindungen an die europäischen Produktionsstätten sowie globalen Absatzmärkte besteht. Zudem besticht die Lage durch die räumliche Nähe zu unserem neu gebauten Hauptstandort Wilopark in Dortmund mit seiner smarten Factory.“

Auch der Dienstleiter wurde mit Bedacht ausgewählt: „Uns war es wichtig, ein Logistikunternehmen mit globalem Footprint für eine strategische Partnerschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu finden. Hellmann hat uns mit einem innovativen Gesamtkonzept überzeugt, das der Wachstumsstrategie von Wilo entspricht und zugleich die digitale Transformation der Logistikprozesse unterstützt“, so Georg Weber.

Geplant ist eine Halle mit einer Fläche von knapp 61.000 Quadratmetern. Hinzu kommen 2.400 Quadratmeter auf Zwischen- und Halbgeschossen und 1.800 Quadratmeter für Büros. Ein Drittel davon nutzt Hellmann für die Abwicklung der Logistik für die Wilo Gruppe. Im ersten Quartal 2022 soll das Gebäude fertiggestellt sein, dann werden von Werne aus die weltweiten Märkte mit Produktionsmaterialien und Fertigwaren von Wilo versorgt.