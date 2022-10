Wilo bringt mit der Baureihe Wilo-Separator eine Fettabscheider-Familie auf den Markt, die fettbedingte Verstopfungen von kommerziellen Küchen in der Kanalisation zuverlässig verhindert. Die Produktfamilie ist aus hochwertigem, geruchsdichtem Kunststoff gefertigt und verbindet so eine kompakte Bauweise mit geringem Gewicht und hoher Formbeständigkeit. Dank seiner Rührwerktechnologie lassen sich die Fettabscheider einfach, rückstandslos und geruchsfrei entleeren und warten.

Laut kommunaler Entwässerungssatzungen dürfen keine Stoffe in öffentliche Kanalnetze eingeleitet werden, die deren Betrieb beeinträchtigen und zu Schäden führen können. Speziell in Betrieben, in denen fetthaltiges Abwasser anfällt, sind Abscheideranlagen für Fette nach DIN EN 1825-2 und DIN 4040-100 zu installieren. Die Produktfamilie Wilo-Separator eignet sich daher für den Betrieb in Restaurants, Hotels und Kantinen ebenso wie in der industriellen Lebensmittelverarbeitung, in Schlachthöfen oder in Erdnussröstereien.

Die Modelle MONO und MODU sind für Innenräume konzipiert und mit halb- oder vollautomatischer Entleerung erhältlich. Beide sind mit einem Füllstandsfenster ausgestattet, über das die Dicke der Fettschicht jederzeit einsehbar ist. Der Wilo-Separator MODU besteht zudem aus einem dreiteilig segmentierten Behälter, wodurch er sich in beengten Zugängen leichter transportieren und aufstellen lässt.

Die Ausführung Wilo-Separator GEO wurde speziell zur Installation im Erdreich entwickelt. Der stufenlose Höhenausgleich zur Geländekante erlaubt den flexiblen Einsatz bei unterschiedlichen Einbaubedingungen. Das innere Gefälle des Behälterbodens lässt sich zudem besonders einfach reinigen. Der Wilo-Separator GEO wird mit einer B125-Abdeckung angeboten, die dem Gewicht von Fußgängern und normalen Autos standhält. Eine optionale D400-Abdeckung, die dem Gewicht von schwereren LKWs und Lastwagen standhält, ist durch den Einsatz einer Verteilerplatte möglich. Die Entleerung erfolgt dann manuell über das integrierte Abflussrohr, so dass keine unangenehmen Gerüche austreten können.