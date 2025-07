Der Networking Cube auf dem Wilopark in Dortmund hat den German Brand Award gewonnen und die DGNB-Zertifizierung in Gold erhalten. Bild: WILO SE

Der Networking Cube auf dem Wilopark in Dortmund, das Marktpartnerbegegnungszentrum des multinationalen Technologiekonzerns Wilo, ist gleich zweifach ausgezeichnet worden: Das markante Gebäude am Konzernhauptsitz der Wilo Group hat den German Brand Award in der Kategorie „Excellent Architecture“ sowie die DGNB-Zertifizierung in Gold für seine nachhaltige Bauweise erhalten.

„Der Networking Cube vereint den Pioniergeist von Wilo mit unserem überaus hohen Anspruch an Nachhaltigkeit. Die beiden Auszeichnungen zeigen, dass uns diese Kombination gut gelungen ist“, erklärt Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group. „Dabei sind nicht nur die Bauweise und das Betriebskonzept als nachhaltig zu verstehen. Das Gebäude schafft Räume für Austausch und Vernetzung und steht damit geradezu exemplarisch für den Wirkbereich Connecting unserer übergeordneten, gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie.“

Der German Brand Award würdigt das innovative Gesamtkonzept des Networking Cube, das sich durch nachhaltige Architektur und beispiellose Veranstaltungstechnik auszeichnet. Zu den Highlights des rund 5.000 Quadratmeter großen Gebäudes zählen die 191 Quadratmeter große LED-Wand, der von einer begrünten Dachterrasse umschlossene White Room, die begrünte Südfassade sowie den Garderobenbereich im Stil von Waschkauen in Bergwerken.

Die DGNB-Zertifizierung in Gold bestätigt Wilos Nachhaltigkeitsengagement beim Konzept, Bau und Betrieb des Networking Cube. Laut der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllt das Marktpartnerbegegnungszentrum in gleich sechs Kategorien höchste Standards, etwa mit Blick auf die ökologische Qualität (energieeffiziente Technologien und umweltfreundliche Materialien), die Prozessqualität (höchste Standards für nachhaltige und effiziente Projektumsetzung im Bauprozess), die soziokulturelle und funktionale Qualität (Förderung von Austausch und Ideen) und die Standortqualität (harmonische Integration in den Wilopark und Vernetzung mit dem urbanen Umfeld).

Fast zeitgleich erhielten auch der Wilo Innovation Cube und das angrenzende Labor auf dem Wilopark die goldene DGNB-Auszeichnung. Die Gebäude beheimaten die globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Wilo Group sowie die der Regionalorganisation Wilo Europe.