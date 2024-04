Vom 23. bis 26. April 2024 trifft sich die Haustechnik-Branche auf der IFH/Intherm in Nürnberg. Prominent dabei ist Wilo mit einer Vielzahl neuer Produkte und Lösungen rund um Sanitär und Heizung. Handwerksbetriebe und Planungsbüros können sich auf Innovationen und außergewöhnlich Ideen freuen, die in Halle 5, Stand 5.101, präsentiert werden. Im Mittelpunkt des vielfältigen Informations-Angebotes stehen in diesem Jahr der Entwässerungsbereich mit zwei Produkt-Highlights, die Wasserversorgung mit der Produktgruppe Druckerhöhung, eine Lösung für die Druckhaltung und nicht zuletzt das neue Pumpenberatungs- und -auslegungstool Select 5 online.

Der besondere Clou der Baureihe Wilo-DrainLift SANI CUT ist ihr integriertes Schneidwerk mit Doppelschereneffekt. Die bereits in der Wasserwirtschaft bewährte Wilo-Schneidradtechnologie zerkleinert Feststoffe, und das Abwasser wird im Anschluss zuverlässig in das Kanalnetz gefördert, wenn dieses nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Drei Typen mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und sowohl Einzel- als auch Doppelpumpen stehen in der Hebeanlagen-Produktfamilie zur Auswahl. Ihr Einsatzbereich sind Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte.

Weltweit erstmalig vorgestellt wird die platzsparende und komfortable Hebeanlagen-Serie Wilo-DrainLift MINI für die Einzelraumentwässerung. Der Einsatzzweck ist klar: Wenn zum Beispiel die Familie wächst, das eigene Haus aber nicht, dann müssen alle vorhandenen Quadratmeter sinnvoll genutzt werden. Wie für die Einrichtung eines Zweitbades im Keller, das morgendliche Engpässe vermeidet. Das Abwasser einer Dusche, eines Waschbeckens und, je nach Anlagen-Typ, einer Toilettenanlage transportiert die neue Wilo-DrainLift MINI zuverlässig über die Rückstauebene Richtung Kanalisation.

Die Versionen Wilo-DrainLift MINI3-XS, MINI3-XXS und MINI5-XS/C können fäkalienfreie Abwässer aus dem häuslichen Bereich nach DIN EN12050-3 zuverlässig entsorgen. Mit ihrem modernen und ästhetischen Design und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sind sie flexibel einsetzbar und eignen sich besonders für den Einbau in Modernisierungs- und Sanierungsprojekten. Es können je nach Baugrößen bis zu drei Zuläufe mit Abwasser von Waschbecken, Dusche, Badewanne, Waschmaschine oder auch Spülmaschine problemlos angeschlossen werden.

Fäkalienhaltiges häusliches Abwasser entsorgen die Hebeanlagen Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC und MINI5-XS/WC, die mit Schneidwerk ausgestattet sind. Mit ihrem modernen und ästhetischen Design und den geringen Abmessungen erfüllen sie die Anforderungen der EN 12050-3, wenn eine Entwässerung über ein natürliches Gefälle nicht möglich ist.

Alle Wilo-DrainLift MINI-Hebeanlagen sind so klein, dass sie in einer regulären Vorwandinstallation unauffällig hinter einer Revisionsöffnung verschwinden können.

Heiz- und Kaltwassersysteme werden bewusst mit Überdruck betrieben, damit sich in kritischen Betriebszuständen keine Dampfblasen bilden können und gleichzeitig keine Außenluft eindringen kann. Hier kommt die Wilo-Sinum ins Spiel, die für das optimale Zusammenspiel von eingesetzten Umwälzpumpen und der bedarfsgerechten Druckhaltung, Nachspeisung und Entgasung sorgt. Die Wilo-Sinum gewährleistet die Langlebigkeit der Komponenten, weil es ohne die richtige Druckhaltung in Heiz- und Kaltwassersystemen zu unkontrollierten Druckstößen kommen kann, die die Komponenten beschädigen.

Mit der Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE bringt Wilo eine neue Druckerhöhungsanlage auf den Markt. Damit bietet der Hersteller eine hocheffiziente, komfortable und betriebssichere Premiumlösung für die Wasserversorgung in Trink-, Kühl- und Prozesswasseranwendungen. Das ist notwendig, weil steigende Energiekosten und Umweltregularien im Gebäudesektor ein Maximum an Effizienz von Komponenten wie Druckerhöhungsanlagen erfordern. Um Fachhandwerk und Gebäudebetreibenden im Arbeitsalltag Zeit zu sparen, müssen sie zudem einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und einzustellen sein. Wichtig: Um Ausfälle in der Wasserversorgung zu minimieren, müssen Druckerhöhungsanlagen besonders betriebssicher funktionieren. Darüber informiert Wilo ebenfalls auf der IFH/Intherm.

Erstmalig in Deutschland präsentiert Wilo das neue Wilo-Select 5 online, die neueste Generation des Tools für die Pumpenauslegung. Wilo-Select 5 online wird das bisherige Wilo-Select 4 online ersetzen, das nur noch bis zum Frühjahr 2024 verfügbar sein wird. Neu sind zum Beispiel die hydraulische Schnellauslegung, eine effiziente Projektbearbeitung mit integriertem Pumpenvergleich und der Zugang zu historischen Pumpendaten. Außerdem wurde die Auswahl von Produktoptionen, Zubehörartikeln und Serviceleistungen ebenso optimiert wie die Betriebskostenberechnung.