Wilo bringt ein neues Modell seiner etablierten Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO plus auf den Markt. Die kompakte Nassläufer-Umwälzpumpe erhält ein neues, vollgrafisches 2“-TFT-Display und erleichtert so Installation und Inbetriebnahme nochmals deutlich. Ihr anwendungsgeführter Einstellungsassistent ist intuitiv verständlich und bietet zahlreiche Regelungsfunktionen zur flexiblen Anpassung an die jeweilige Anwendung.

Ein besonderer Clou der Wilo-Stratos PICO plus ist ihre intuitive Bedienung. Anwender können den grünen Knopf – das zentrale Bedienelement auf der Gehäusevorderseite – komfortabel mit nur einer Hand bedienen. Über den grünen Drehknopf lassen sich die Betriebsarten sowie Funktionen wie der automatischer Nachtabsenkbetrieb einfach und nutzerfreundlich einstellen. Der Einstellungsassistent sowie Dynamic Adapt plus erleichtern die Ersteinrichtung zusätzlich.

Optional kann die Pumpe mit Hilfe des Wilo-Smart Connect Modul BT zudem um eine Bluetooth-Schnittstelle erweitert werden. Dies ermöglicht digitale Funktionen wie beispielsweise die Überwachung und Einstellung der Pumpe, aber auch das Einspeichern der Kontaktdaten des Installateurs auf der Pumpe selbst.

Dank blockierstromfestem EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsregelung passt sich die Wilo-Stratos PICO plus automatisch und stufenlos an die jeweilige Betriebsart an. Im Zusammenspiel mit dem einfachen hydraulischen Abgleich sowie ihrer hohen Einstellgenauigkeit erreicht die Wilo-Stratos PICO plus höchste Energieeffizienz-Werte.

Die Produktfamilie Wilo-Stratos PICO plus eignet sich ideal für Heizungs- und Klimaanwendungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie für gewerbliche bzw. Großgebäude.