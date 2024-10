Mit dem Beginn der Heizperiode gewinnt das Thema „Pumpentausch“ klassisch an Bedeutung, schließlich warten in Deutschland Millionen ungeregelte Heizungspumpen auf ihren Austausch. So rückt Wilo diesen Herbst mit einer umfassenden Kommunikationskampagne den Blick auf Ein- und Zweifamilienhäuser und das dort schlummernde Geschäftspotenzial für das Fachhandwerk.

Herzstück der Kampagne bildet der Launch der neuen Website für Installateure und Endkunden. Sie wird Anfang Oktober zeitgleich in 32 Ländern live geschaltet und ermöglicht einen einheitlichen Wilo Markenauftritt in ganz Europa. Diese umfassende und direkte Ansprache von Bauherren, Wohnungs- und Hausbesitzern sowie Fachhandwerkern ist eine Neuheit für den Pumpenhersteller und hat das Ziel, Fachhandwerkspartner bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Denn: Bei Endkunden ist nach wie vor das Energie- und Kostensparpotenzial von bis zu 80 Prozent durch einen simplen Pumpentausch nicht vollständig angekommen. Wilo sensibilisiert entsprechend und weist konstant auf die Beratung und Umsetzung durch das Fachhandwerk hin. Dem Endkunden erleichtert der Link auf die Fachhandwerkersuche des Zentralverbandes SHK das Finden eines qualifizierten Betriebs.

Der Installateur hingegen findet auf der Webseite Hilfe bei der passenden Pumpenauswahl samt konkreter Unterscheidung der Produkte und ihrem vorgesehenen Einsatz, eine klare Übersicht an praktischen Schulungen sowie Tipps und Tricks für den Alltag.

“Mehr Zeit für dich”

Ein Schwerpunkt der Installateuransprache liegt auf der Botschaft "Mehr Zeit für dich". Der Hintergrund ist logisch – die einfache Anwendung der Wilo Produkte und Lösungen überzeugen durch wenig Aufwand, unkomplizierte Inbetriebnahme, praktischer Überwachung sowie hoher Zuverlässigkeit. Zudem stehen Apps, Tools und Services für den Fachhandwerker im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. So bleibt mehr Zeit, zum Beispiel zur weiteren Angebotsgenerierung, Auftragsumsetzung und Back Office-Tätigkeit nutzen oder einfach als ein Plus an Freizeit.

Begleitet wird die Kampagnenwebseite von einer umfangreichen Multichannel-Strategie. Onlinebanner, Social Media-Postings, Printanzeigen, Newsletter für Fachhandwerker und Endkunden, Flyer sowie POS-Material werden als Werbemittel eingesetzt, um die Botschaften zu verbreiten.

Mehr Infos unter www.wilo.de/haus-und-garten.