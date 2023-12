Wilo bringt eine neue Druckerhöhungsanlage auf den Markt. Mit der Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE bietet der Hersteller seinen Kundinnen und Kunden eine hocheffiziente, komfortable und betriebssichere Premiumlösung für die Wasserversorgung in Trink-, Kühl- und Prozesswasseranwendungen.

Steigende Energiekosten und Umweltregularien im Gebäudesektor erfordern ein Maximum an Effizienz von Komponenten wie Druckerhöhungsanlagen. Um Fachhandwerk und Gebäudebetreibenden im Arbeitsalltag Zeit zu sparen, müssen sie zudem einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und einzustellen sein. Am wichtigsten aber: Um Ausfälle in der Wasserversorgung zu minimieren, müssen Druckerhöhungsanlagen besonders betriebssicher funktionieren.

IE5-Motor, vollgrafisches Display, integrierte Schutzfunktionen

Mit ihrer druckverlustoptimierten Hydraulik, der IE5-Motortechnologie und dem Betriebsmodus p-v erfüllt die Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE höchste Energieeffizienzanforderungen. Außerdem lässt sich die Druckerhöhungsanlage dank vollgrafischem Farbdisplay mit Klartexten und intuitiver Menüführung schnell und einfach in Betrieb nehmen und bedienen.

Für einen besonders zuverlässigen Betrieb des Pumpensystems sorgen integrierte Schutzfunktionen wie die Wassermangelsicherung. Sie schaltet die Anlage bei unzureichendem Wasserdruck im Vorlauf automatisch ab und schützt sie so vor Trockenlauf. Die Einbindung der Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE in die Gebäudeautomation ist über serienmäßigen Modbus TCP und BACnet IP sowie weitere optionale Feldbusse möglich. Erweiterte Kommunikationsschnittstellen bietet das Wilo-Gateway.​ Hier mehr zum Produkt erfahren.