Zum siebten Mal in Folge hat die Wilo Gruppe den renommierten German Brand Award erhalten. Bei der diesjährigen Verleihung in Berlin erhielt der multinationale Technologiekonzern die begehrte Auszeichnung gleich in mehreren Kategorien. Das German Brand Institute zeichnete Wilo für seine digitale Anwendungslandschaft „Wilo-World“ in den Kategorien „Brand Experience of the Year“ und „Brand Communication – Web and Mobile“ aus. Zusätzlich erhielt Wilo – wie bereits in den Jahren 2019 bis 2021 – den wichtigen deutschen Markenpreis für seinen Geschäftsbericht; dieses Mal in den Kategorien „Lighthouse Project of the Year“ und „Brand Communication Print”.

In der browserbasierten Anwendung Wilo-World können Nutzer unterschiedliche Anwendungen und Gebäudearten erkunden und so interaktiv mehr über das Unternehmen, über aktuelle Themen aus der Branche sowie über Produkte und Lösungen erfahren, die in aller Welt im Einsatz sind. “Über die Auszeichnung für unsere digitale Anwendungslandschaft freue ich mich ganz besonders“, sagt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Die Anwendung belegt nicht nur unseren Anspruch, digitaler Pionier der Branche zu sein. Sie ist auch ein herausragendes Kundenerlebnis, das unsere Produkte in unterschiedlichen Anwendungsumgebungen auf einfache und spielerische Art erlebbar macht. In dieser Art und in diesem Umfang ist die Wilo-World einzigartig.“

Ein großer Erfolg ist auch die erneute Auszeichnung des Geschäftsberichts. Der jährliche Bericht über die Aktivitäten des Geschäftsjahres hat den wichtigen deutschen Markenpreis damit seit 2019 zum vierten Mal in Folge erhalten. „Der German Brand Award macht Markenerfolge auf einzigartige Weise sichtbar“, erklärt Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung. „Ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung alleine reicht längst nicht mehr aus, um im nationalen oder internationalen Wettbewerb zu bestehen, denn die Vergleichbarkeit nimmt gerade auch im digitalen Bereich weiter zu.“

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, um die Bedeutung der Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.