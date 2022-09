Steigende Energiepreise zwingen Anlagenbetreiber zur Suche nach energieeffizienten Pumpenlösungen. Wilo entlastet die Betreiber mit einer neuen Pumpengeneration für Kaltwasseranwendungen. Die Wilo-Helix2.0-VE ist eine vertikale mehrstufige Pumpe für den Einsatz in Gebäuden, Industrie und in der Prozesstechnik. Sie vereint höchste Energieeffizienz mit einfachster Bedienung und höchster Betriebssicherheit. Ihre verschiedenen Schnittstellen sorgen zudem für eine leichte Integration in die Gebäudeautomation.

Das Herzstück der vertikalen Hochdruck-Kreiselpumpe Wilo-Helix2.0-VE ist ihr neuer, elektronisch geregelter IE5 EC-Motorantrieb. Mit der Energieeffizienzklasse IE5 erfüllt die neue Pumpengeneration die höchsten Energieeffizienzvorgaben für Elektromotoren. Ob in geschlossenen oder offenen Systemen, die Motorregelung mit dem integrierten Frequenzumrichter bietet einen rundum wirtschaftlichen Betrieb für eine Vielzahl von Druckbedingungen und Fördermengen. Für die Anlagenbetreiber bedeutet der neue Pumpenantrieb ein Plus an Investitionssicherheit. Weitere Stärken zeigt die Wilo-Helix2.0-VE in puncto Betriebssicherheit, Bedienung und Kommunikation. Die Betriebssicherheit der bewährten Helix-Edelstahl-Hydraulik wird durch eine sichere Bedienung verstärkt. Mit dem 2-Zoll-Farbdisplay, einer klaren Menüführung und der bekannten Grünen-Knopf-Technologie gelingt auch die Inbetriebnahme einfacher. Für die flexible Integration in die Gebäudeautomation sorgen die analogen und digitalen Schnittstellen sowie die verfügbaren CIF-Module.