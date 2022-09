Das Dortmunder Technologieunternehmen Wilo bringt eine neue Inline-Trockenläuferpumpe auf den Markt. Die Wilo-Yonos GIGA 2.0-I zeichnet sich durch ihre hohe Effizienz aus und eignet sich ideal für die Förderung großer Wassermengen über große Förderhöhen in Heiz- und Kaltwasser-Anwendungen in der Gebäudeautomation. Über ihren Dreh-Drück-Steller („Grüner-Knopf-Technologie“) lässt sich die neue Pumpe besonders komfortabel in Betrieb nehmen und bedienen. Zudem ist sie für die Kommunikation mit der Gebäudeautomation vorbereitet.

Für Gebäudeplaner und -betreiber sind effizienter Betrieb, hohe Bedienungsfreundlichkeit und Integrationsfähigkeit wichtige Zielgrößen in HLK-Anwendungen. Die neue Inline-Pumpe Wilo-Yonos GIGA2.0-I erfüllt die Ziele mit einem signifikanten Entwicklungssprung gegenüber der vorherigen Generation VeroLine IP-E.

Die Wilo-Yonos GIGA2.0-I-Pumpengeneration realisiert das neue Effizienzkonzept mittels einer innovativen Antriebstechnologie gepaart mit bewährter Pumpenhydraulik. Motorleistungen von 0,55 – 4,0 kW sind derzeit verfügbar. Die höchste Effizienzklasse IE5 für Elektromotoren kommt sowohl bei der Wilo-Yonos GIGA2.0-I als auch im Premiumsegment bei der vor bei der Wilo-Stratos-GIGA2.0-I-Serie zum Einsatz. Verbessert wurde auch das Bedienkonzept der Wilo-Yonos GIGA2.0-I. Ein 2-Zoll-Farbdisplay mit klarer Menüführung ersetzt die frühere LED-Anzeige der VeroLine IP-E. In 90-Grad-Schritten drehbar, unterstützt das flexible Display verschiedene Einbausituationen. Die Einstellung am Display erfolgt mit der bekannten Grüne-Knopf-Technologie. Durch Drehen werden die Werte geändert und per Knopfdruck aktiviert. Die einfache Bedienung beschleunigt die Inbetriebnahme und erleichtert alle weiteren Einstellungen im laufenden Betrieb.

Mit zwei analogen und einer digitalen Schnittstelle bietet die Wilo-Yonos GIGA2.0-I unterschiedliche Möglichkeiten zur Integration in die Gebäudeautomation. Das optionale Communication Interface (CIF)-Modul unterstützt die Kommunikation mit den gängigsten Bus-Protokollen, darunter BACnet MS/TP, BACnet/IP, CANopen, LON TP/FT-10, Modbus RTU und Modbus TCP.