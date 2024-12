Seit Oktober 2024 ist der Hydraulische Abgleich nach Verfahren B für viele Bestandsgebäude gesetzliche Pflicht – und jetzt für Installateure, Energieberater und Planer so einfach wie noch nie. Denn: Die Wilo-Assistent App wurde technisch erweitert und ermöglicht diese Aufgabe nun zuverlässig und zertifiziert direkt am mobilen Endgerät. So wird das manuelle und oft stundenlange Ausfüllen unzähliger Formulare hinfällig. Zusätzlich erstellt die App dem Nutzer direkt alle benötigten Protokolle und Formulare, welche seine Kunden für die Inanspruchnahme der Förderungen von BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) benötigen.

Die Durchführung des Hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B über die Wilo-Assistent App gestaltet sich praxistauglich: Von der Erfassung der Objekt-Daten bis hin zur Berechnung der Ventil- und Pumpeneinstellungen sowie der Pumpenauslegung leitet die Lösung den Nutzer durch alle notwendigen Schritte. Auch Fußbodenheizungen können berücksichtigt werden. Selbstverständlich arbeitet das Programm herstellerunabhängig und bietet eine Auflistung aller Ventile gängiger Produzenten, um unterschiedliche Baukonstellationen vor Ort beim Kunden abbilden zu können. Ergänzt wird das Angebot um eine Empfehlung, welche Wilo-Pumpen für die jeweilige Immobilie die optimale Wahl sind und wie diese passend einzustellen sind.

Noch in diesem Jahr erfolgt zudem ein weiteres Update des smarten Angebots: Die App wird um eine webbasierte Version erweitert, die eine Datensynchronisation zwischen mobilem Endgerät und Laptop oder PC ermöglicht. So können vor einem Kundentermin bereits Daten zum Gebäude am Computer eingetragen, diese vor Ort am Handy oder Tablet ergänzt und später das Projekt im Büro finalisiert werden.

Assistent App kann mehr

Neben dem neuen Feature bietet die Wilo-Assistent App zahlreiche Werkzeuge, die den Installateur in jeder Phase des Lebenszyklus einer Pumpe unterstützen. Mit dem Tool „Pumpenauslegung“ ist es für den Fachmann mit nur wenigen Klicks möglich, eine passende Heizungspumpe oder auch eine Trinkwasserzirkulationspumpe zu berechnen und auszuwählen. Nur eine richtig dimensionierte Pumpe spart Energie und sichert einen zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlagen. Bei der Wahl einer Ersatzpumpe hilft der Austauschspiegel, das passende neue Produkt zu finden: Der Handwerker muss lediglich das Typenschild der Altpumpe mit der App scannen und erhält direkt die passende Austauschempfehlung angezeigt. Falls für die Austauschpumpe eine Änderung an der Rohrleitung notwendig wird, spielt die Anwendung direkt einen entsprechenden Hinweis inklusive der benötigten Passstücke aus. Das erspart unnötige Wege und Zeit.

Der Immobilienbesitzer ist noch nicht überzeugt, seine Altpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe einzutauschen? Hier hilft der Einsparungsrechner, der deutlich vor Augen führt, in welcher Höhe der Kunde mit einem simplen Pumpenaustausch zukünftig Energiekosten und CO2 einsparen kann.

Bei der Inbetriebnahme neuer Pumpen unterstützt hingegen die Smart Connect-Funktion. In manchen örtlichen Gegebenheiten sind Pumpen und ihre Displays schließlich nur schwer zugänglich und deren Einstellung und Steuerung stark eingeschränkt. Die Smart Connect-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugriff auf smarte und smart-fähige Pumpen und Pumpensysteme von Wilo und lässt über die App via Bluetooth-Verbindung die gewünschten Einstellungen und Steuerungen vornehmen.

Abgerundet wird die Wilo-Assistent App durch Einrichtungs-, Synchronisations- und Diagnoseassistenten sowie einem Störmeldeassistenten, der Fehler- und Warnsignale erkennt und bei der Behebung von Problemen hilft. Per Wilo-Produktsuche gelangt der User direkt zur jeweiligen Baureihenbeschreibung und erhält weiterführende Informationen zu den Produkten. Eine direkte schnelle Verbindung zum persönlichen Ansprechpartner bei Wilo ist ebenfalls hinterlegt.

Natürlich ist die Wilo-App auch offline verfügbar, schließlich muss der Nutzer von den Empfangsbedingungen an Einsatzorten – in der Regel im Keller beim Kunden – unabhängig bleiben. Daher wird ein Großteil der Dateninhalte und Funktionen direkt auf dem Endgerät installiert und steht auch ohne mobile Verbindung mit Internet oder WLAN zur Verfügung.

“Mehr Zeit für dich”

Die Wilo-Assistent App ist intuitiv gestaltet, um eine einfache und benutzerfreundliche Nutzung zu ermöglichen. Interessenten bietet Wilo zusätzlich kostenlose kurze Online-Schulungen, um Wissen zu vertiefen und Fragen – insbesondere zum Hydraulischen Abgleich nach Verfahren B – klären zu können.

Die Assistent App bestätigt den Claim der neuen Wilo-Kampagne „Mehr Zeit für dich“. Alle Produkte und Systemlösungen sind zur simplen Umsetzung ausgelegt, die praktische und leichte Anwendbarkeit steht im Fokus. So bleibt mehr Zeit, zum Beispiel zur weiteren Angebotsgenerierung, Auftragsumsetzung und Back Office-Tätigkeit nutzen oder einfach als ein Plus an Freizeit. Alle Infos gebündelt an einem Ort finden Installateure auf der neuen Wilo-Website www.wilo.de/haus-und-garten.