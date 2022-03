Pressemeldung

LINIE X · Szene® · Weiß _ Zubehör· Szene® Weiß mit Zentralfarbe Graphite_ PROGRAM · Szene® Weiß + Regal unter der Arbeitsplatte _ SPACE · Szenen-Außenfarbe® + Totem

Uns zeichnet das ständige Streben nach Qualität kombiniert mit der Suche nach Schönheit in jedem Detail aus. Diesen Wunsch charakterisiert Absara Industrial, zusammen mit der Fähigkeit, innovativ zu sein und sich an die Entwicklung der Welt und der modernen Raumgestaltung anzupassen.

Der Stil von Hidrobox drückt sich in der Sprache seiner Kreationen aus. Hidrobox steht für Zeitlosigkeit und repräsentiert einen globalen Stil mit ausgeprägter, europäischer Herkunft. Die Eleganz ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Aspekt. Die Designs sollen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, denn das ist die Sprache, die überall auf der Welt triumphiert, die Sprache der Produkte, die wir lieben und die bestehen bleibt.

Die Kreativität unseres Designstudios und die Zusammenarbeit mit Fachleuten ermöglichen es Hidrobox, individuelle Projekte auf Bestellung zu entwickeln oder auf Mengenanfragen und Bedürfnisse überaus schnell zu reagieren. Die Design-, Konstruktions-, Labor- und Fertigungseinrichtungen befinden sich in der Umgebung von Castellón in Spanien, in einem Geschäftskomplex, der sich über 30.000 Quadratmeter in einer natürlichen Umgebung erstreckt. Sie vereinen alle Techniken zur Herstellung von Solid Surface Produkten und anderen Zusammensetzungen.

Dort finden sich sowohl manuelle Produktanfertigungen sowie moderne Maschinen, die es Hidrobox ermöglichen, individualisierte Projekte nach Maß durchzuführen oder mit extremer Geschwindigkeit auf Mengenanfragen oder Bedarfsänderungen zu reagieren. Jede neue Kollektion geht auf die Art und Weise ein, wie wir das zeitgenössische Leben verstehen, auf vielseitige Räume, die eine Anpassung erfordern oder individualisiert für bestimmte Personen entworfen sind.

Ein Haus ist warm und einladend, wie ein schützendes Nest bewahrt es jeden einzelnen vor einem sich ständig verändernden äußeren Kontext. Wir präsentieren Ihnen Produkte für Ihr Zuhause, mit der Qualität, die wir für unseres verlangen, und tun es mit all der Freude, die wir in unsere Arbeit stecken.