Mit dem neuen MyZehnder Service Center präsentiert der Raumklimaspezialist eine zentrale Anlaufstelle, in der sämtliche Service-Anliegen gebündelt werden. Hier erhalten Kunden nicht nur Antworten auf technische Fragen, sondern auch Unterstützung bei Supportfällen und können darüb er hinaus Dienstleistungen aus einem umfassenden Serviceportfolio anfragen. Geschäfts- wie auch Privatkunden können ihre Anfragen zu Design-Heizkörpern, Komfortlüftung und Deckenstrahlplatten kinderleicht einreichen und den aktuellen Stand nachverfolgen. Dabei überzeugt das MyZehnder Service Center durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Sicherheit.

Das MyZehnder Service Center vermittelt schnelle, einfache und jederzeit verfügbare Unterstützung durch das Zehnder Service-Team ohne lange Wartezeiten am Telefon. Durch die neue zentrale Anlaufstelle erhalten Kunden des Raumklimaspezialisten alle benötigten Informationen und Services gebündelt an einem Ort. Neben einer intuitiven Benutzeroberfläche enthält die Plattform zudem eine Wissensdatenbank, in der wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) zusammengefasst sind. So finden Kunden auf dem schnellsten Weg die Antworten, die sie benötigen. Anfragen lassen sich dabei in Echtzeit verfolgen, sodass der aktuelle Bearbeitungsstand stets transparent bleibt.

Für Zehnder Kunden und Partner wird der Zugang zu den umfangreichen Serviceleistungen in den Bereichen Design-Heizkörper, Komfortlüftung und Deckenstrahlplatten dadurch noch einfacher. Für die Nutzung des MyZehnder Service Centers ist eine Anmeldung nach einmaliger, kurzer Registrierung notwendig. Mit diesem persönlichen Zehnder Nutzerkonto erhält der Kunde zudem Zugriff auf weitere Zehnder Plattformen, wie den Filtershop oder den Download-Bereich der Website. Um das Nutzererlebnis stetig zu verbessern, wird das neue Service Center kontinuierlich weiterentwickelt. Weitere Informationen gibt es online unter www.zehnder-systems.de/service.