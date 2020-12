Vermieter, öffentliche Einrichtungen und sonstige Betreiber von Trinkwasserinstallationen müssen sicherstellen, dass diese nach allen erforderlichen Maßnahmen der anerkannten Regeln der Technik betrieben werden. Enorme Erleichterung bei dieser Gefährdungsanalyse verspricht das neue CAPBs®-Sensormodul FlowTemp® STx mit der App AFRISO TOOLBOX. Damit kann auch der regelmäßige Wasseraustausch im Rahmen des "bestimmungsgemäßen Betriebs der Trinkwasserinstallation“ nach DVGW/VDI 6023, DIN EN 806 und DIN 1988-200 ganz automatisch in einem digitalen Spülplan, ohne händischen Zeitaufwand erfasst werden!

Das neue CAPBs®-Sensormodul FlowTemp® STx misst den Durchfluss und die zugehörige Temperatur an der Wasserzapfstelle. Die neue Generation „STx" verfügt über eine optimierte Temperaturermittlung und unterstützt mit einem akustischen Alarm den Messvorgang. Verbinden kann man es ganz einfach über Bluetooth Low Energy mit einem Smartphone oder Tablet.





Jeder Unternehmer oder Besitzer einer Trinkwasserinstallation ist verpflichtet seine Trinkwasserinstallation regelmäßigen Funktionskontrollen zu unterziehen, sowie nach allen erforderlichen Maßnahmen der anerkannten Regeln der Technik zu betreiben. Wassertemperaturen sind beispielsweise im Rahmen einer Gefährdungsanalyse an den Entnahmestellen zu erfassen und zu dokumentieren. Die Verantwortlichen in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch Vermieter oder die Wohnungswirtschaft stehen dabei aufgrund vieler zu beachtender Richtlinien oftmals vor einer großen bürokratischen Herausforderung und vor einem ständigen Schulungsbedarf beim Durchführenden.

App als „Werkzeugkasten“ für Prüfaufgaben

Abhilfe verspricht hierbei die App AFRISO TOOLBOX und bietet mit dem neuen smarten CAPBs®-Sensormodul FlowTemp® STx als Durchfluss- und Temperaturmessgerät Erleichterung für den Messalltag. Die App AFRISO TOOLBOX für iOs und Android gleicht sprichwörtlich einem Werkzeugkasten, der die pro­fessionelle Durchführung vieler komplexer Mess- oder Prüfaufgaben im Bereich der haustechnischen Installation vereinfacht und schnell per Smartphone oder Tablet möglich macht. Für den Trinkwasserbereich bietet AFRISO die In-Apps „Spülung“, „Tempe­raturprofil“ und „Thermische Desinfektion“ an, die Hygienebeauftragten, Desinfektoren, Hausmeistern oder Installateuren den Arbeitsalltag enorm erleichtern werden.

Digitaler Plan der Messstellen

Bereits im Büro, im Vorfeld der Messung, können die entsprechenden Gebäude mit ihren Räumen, Stockwerken, einzelnen Wasserentnahmestellen und Zusatzinformationen in der App angelegt werden. Ist man für die Verwaltung mehrerer Gebäude verantwortlich oder werden die Messungen für andere Firmen durchgeführt, so können auch diese Daten dem Gebäude zugewiesen werden.

Am Ort der Messung greift der Durchführende dann direkt auf die Daten zu und wird in der sogenannten „Messung mit Auftrag“ durch die jeweiligen Räume an die zu messenden Wasser-Zapfstellen geführt. Sollten bei der Vorkonfiguration Räume oder Messstellen vergessen worden sein, können diese jederzeit nachträglich ergänzt werden. Für den eigentlichen Messvorgang verbindet man das Durchfluss- und Temperaturmessgerät FlowTemp® STx direkt mit dem Smartphone. Wie alle anderen modularen Sensormodule CAPBs® nutzt auch das neue FlowTemp® STx hierzu die in Smartphones oder Tablets vorhandene Bluetooth® Low Energy-Schnittstelle. Nach erfolgreicher Verbindung können die erfassten Messdaten kabellos und ver­zögerungsfrei in die App übertragen werden. Die AFRISO TOOLBOX führt den Nutzer „Schritt für Schritt“ durch die Messung und gibt – im Abgleich zu den jeweils aktuellen Normen und Vorschriften – genaue Informationen zur nötigen Vorgehensweise des Ar­beitsschrittes.

Die AFRISO TOOLBOX regelt ganz automatisch viele händische Schritte





Spülung von Trinkwasseranlagen

So können Betreiber von Trinkwasserinstallationen, Haustechnik-Verantwortliche in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen oder Schul- und Sportstätten auch nach einem längerem Anlagenstillstand den Vor-Ort-Nachweis einer Spülung an den einzelnen Zapfstellen ganz nebenbei erstellen. Die In-App „Spülung“ unterstützt dabei auch bei regelmäßig geforderten Zwangsspülungen oder der Kontrolle des Wasseraustausches im Rahmen des „bestimmungsgemäßen Betriebs einer Trinkwasser-Hausinstallation“ nach DVGW/VDI 6023, DIN EN 806 und DIN 1988-200. Beim Messvorgang wird die Temperatur und Fließgeschwindigkeit in l/m an der jeweiligen Wasser-Zapfstelle erfasst und gespeichert. Die Messer­gebnisse können anschließend mit Zusatzinforma­tionen wie Diagrammen, Notizen oder Fotos ergänzt werden. Nach Spülung aller Wasser-Zapfstellen wird aus dem „digitalen Spülplan“ ein professionelles PDF-Protokoll erstellt. Die AFRISO TOOLBOX bietet hierbei die Möglichkeit direkt in der App die Unterschrift des Durchführenden und des Kunden zu erfassen. Somit ist das Messprotokoll au­tomatisch und regelkonform fertiggestellt und muss im Büro nicht mehr nachbearbeitet werden. Alle ab­geschlossenen Protokolle werden im Archiv der TOOLBOX gesichert und können jederzeit eingesehen oder gesammelt exportiert werden. Mit den typischen Smartphone-Funktionen kann das Protokoll als E-Mail oder über Messenger-Dienste wie z.B. WhatsApp versendet werden. Die App AFRISO TOOLBOX stellt somit nicht nur sicher, dass die Messvorgänge optimal durchgeführt werden und keine Messung vergessen wird, sondern erledigt auch automatisch die profes­sionelle PDF-Dokumentation für amtliche Nachweise.

Das neue CAPBs® FlowTemp® STx kostet in der aktuellen AFRISO Markteinführungsaktion nur 444,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.).

Die Aktion ist bis zum 31.12.2020 gültig und das Messgerät kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden.

Erfahren Sie im Anwendungsfilm zur AFRISO TOOLBOX wie man ganz automatisch und regelkonform alle nötigen Daten für die Gefährdungsanalyse an Trinkwasserinstallationen erfassen und dokumentieren kann.





