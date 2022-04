Pressemeldung

unübersichtlich. Das Team verliert den Überblick über vorhandene Produkte und deren Lagerort. Und selbst wenn das Lager ab und zu aufgeräumt wird, stellt man nur eine unbefriedigende, kurzfristige und scheinbare Ordnung her. Wir haben eine bessere Lösung, mit der sich das Lager eines jeden Haustechnik- oder Bauhandwerkbetriebs innerhalb von sechs Monaten verbessert und für große Einsparungen und ein viel angenehmeres Arbeitsklima sorgt“, erklärt Doris Paulus, Geschäftsführerin der Paulus-Lager GmbH. Die Diplom-Ingenieurin (Fachrichtung Architektur) optimiert seit 18 Jahren Lager in Bauhandwerksbetrieben. Paulus geht in die Betriebe, analysiert die Situation und entwickelt ein Konzept mit Investitionsvorschlag für das optimale Lager. „Wir sind ein Beratungsunternehmen, dass komplett aus der Werkstatt kommt. Wir haben selbst durchlitten, was unsere Kunden täglich erleben“, so Paulus weiter.

Vorteile für den Betrieb

Laut Paulus kann bei der Umstellung eine Steigerung der Produktivität um 10 bis 15 Prozent bei gleichen Personalkosten eintreten. Die Mitarbeiter sind durch die neuen Aufgaben und das entgegengebrachte Vertrauen der Inhaber wesentlich motivierter. Außerdem erhöhe sich die Reaktionszeit und Lieferfähigkeit gegenüber der Kunden. Zudem führe ein gut sortiertes, ordentliches Lager zu einem Imagegewinn bei Kunden, Lieferanten und Banken. Nicht zuletzt sind Zeitgewinn und Entlastung für die Inhaber zu nennen, denn durch die neue Struktur entfallen viele zeit- und nervenraubende Tätigkeiten.

Mehr über wirksame Lagerprozesse gibt es auf www.paulus-lager.de. Doris Paulus und ihr Team bieten kostenlose Erstberatungstermin an. Mehr unter www.paulus-lager.de/erstgespraech.