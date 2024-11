Nach einer Woche ist das neue Lager für den Installationsbetrieb Elotherm Anderson umstrukturiert und funktioniert nahezu reibungslos. Die Entscheidung das Paulus Lager einzuführen war eine Investition in fünfstelliger Höhe – aber die hat sich enorm gerechnet und immens gelohnt.

Wolfgang Günther, Geschäftsführer des GmbH war mit der Situation seines Materiallagers unzufrieden: „Es wurde immer unübersichtlicher, je mehr wir wuchsen. Das Lager hat mich schon immer gestresst, seit wir 1994 den Betrieb übernommen haben. Wenn die Jungs morgens in Lager kamen, mussten die zuerst über Kartons und alles Mögliche andere drübersteigen. Ich war der Einzige, der wusste wo alles war – trotzdem musste ich jedes Mal wieder eine halbe Stunde danach suchen. Etliche Versuche, selbst mehr Ordnung reinzubringen, sind gescheitert“. Bestellungen wurden immer dann erledigt, wenn ein Teil gebraucht wurde – also täglich. Alles in allem eine frustrierende Situation für den Inhaber und das Team.

„Das Lager allein in den Griff zu kriegen, konnte auch gar nicht funktionieren, weil wir gar keine Struktur hatten“, beschreibt Günther das Dilemma des Betriebs aus Hänigsen bei Hannover. Anfang 2015 entschloss er sich deshalb, das Paulus-Lager® einzuführen. „Doris Paulus hat das Grundgerüst einer sinnvollen Struktur mitgebracht und es gemeinsam mit uns individuell auf unseren Betrieb angepasst.“ Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist für Günther, dass die Mitarbeiter von Anfang an miteinbezogen werden.

Umsatz stark gestiegen

Durch das Paulus-Lager® wurde die Basis für ein kräftiges Wachstum geschaffen und neue, gute Mitarbeiter kamen. Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz um 58 Prozent, der Gewinn zog noch stärker an: „2015 hatten wir einen Verlust von knapp 70.000 Euro mit zehn Mitarbeitern. 2016 haben wir mit zwölf Mitarbeitern einen Gewinn von 63.000 Euro erwirtschaftet. Das ist eine Verbesserung des Ergebnisses von 192 Prozent beziehungsweise 133.000 Euro.“ Auch die Liquidität hat sich massiv verbessert. Diesen Erfolg hat Elotherm nach Aussage von Wolfgang Günther dem Paulus-Lager® zu verdanken: „Es war für uns der Rettungsanker und die Flucht nach vorne. Durch die gute Investitionsbeschreibung und die Erfolgsbeispiele von bereits optimierten Betrieben mit konkreten Zahlen, die uns Doris Paulus zur Verfügung gestellt hat, hat auch die Bank sofort mitgezogen. Dort war man schon nach zwei Jahren von den Ergebnissen absolut begeistert.“

Mitarbeiter gewonnen

Günther stellte zudem einen neuen Betriebsleiter ein. Ein wesentlicher Grund, warum sich dieser zum Wechsel entschied, war das Paulus-Lager®. „Er war sofort begeistert, als er die Struktur und die klaren Prozesse sah“, berichtet Günther. Der neue Betriebsleiter sorgte auch für eine kräftige Verbesserung der Auftragslage, die ohne die neue Lagerstruktur nicht möglich gewesen wäre. „Wir wären in die typische Falle von Betrieben getappt, die auf einmal wachsen, dadurch viel mehr Umsatz machen, aber mit der Administration nicht hinterherkommen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung: Je mehr Umsatz, desto schneller pleite.“

Chef spart einen Tag Arbeitszeit pro Woche

Auch der Verwaltungsaufwand und die Logistik ist durch das Paulus-Lager® gesunken. Es wird wesentlich weniger telefoniert, um Material zu bestellen und es gibt eine bessere Abwicklung der Retouren. Früher wurde meist zu viel bestellt, um günstigere Preise zu erhalten. Allein der Preisvergleich hat Zeit geraubt. Jetzt gibt es klar definierte Bestellmengen und es wird nur bestellt, wenn etwas fehlt. Mit den Lieferanten verhandelt der Geschäftsführer nur noch einmal im Jahr. Auf Empfehlung von Doris Paulus sollte nicht nur der Preis, sondern auch die Gesamterfahrung mit dem Lieferanten, wie zum Beispiel die bisherige Falschlieferungs-Quote, berücksichtigt werden. Die Bestellungen werden von einer Bürokraft abgewickelt. Wolfgang Günther selbst bestellt nur noch sein Kommissionsmaterial und wenn Not am Mann ist.

Konzentration auf das Wesentliche

„Ich muss mich nicht mehr um das Lager kümmern, Material suchen, etwas nachbestellen oder irgendwelchen Krempel wegräumen. Ich kann meine eigentlichen Aufgaben erfüllen und meinen Betrieb erfolgreich führen. Das ist im Vergleich zu früher ein ganz anderes, viel zufriedeneres Arbeiten. Mal abgesehen von der Zeit, die mir für meine Familie neu gewonnen wurde und einem ruhigeren Schlaf, weil der Betrieb super läuft und wir eine hohe Liquidität haben.“

Mehr Kundenzufriedenheit durch schnellere Abwicklung von Aufträgen

„Unsere Kunden durchs Lager zu führen, macht uns sehr stolz. Der Glanz in deren Augen verrät sofort, dass auch sie unseren strukturierten Betrieb schätzen. Das schafft zusätzliches Vertrauen. Durch das Paulus-Lager® haben wir eine perfekte Verwaltung des Kommissionsmaterials und der Materialwirtschaft. Fehler in Kommissionsbestellungen werden rasch entdeckt und dadurch Verzögerungen in Projekten minimiert. Besonders bei Badsanierungen ist die Termintreue und die Geschwindigkeit, in der die Baustelle abgewickelt wird, sehr wichtig. Beides hat sich durch das Paulus-Lager® erheblich verbessert.“

Der Lagertipp 224 im Februar 2024: Jetzt hat der Geschäftsführer verkackt! Und: Wieso es wichtig ist, zwischen Ausgaben und Investitionen zu unterscheiden (vor allem für DEN Geschäftsführer)