10.09.2025  Pressemeldung Alle News von Paulus-Lager®

Paulus-Lager®: Wie Daniel Washausen nach der Einführung des Paulus-Lagers den Umsatz um 750.000 € steigerte

Die Neidel & Christian GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit 150-jähriger Tradition. Geschäftsführer Daniel Washausen ist SHK-Meister mit anschließendem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Philipps-Universität in Marburg, das er mit dem Bachelor of Science im Jahr 2017 beendet hat. Sowohl er und sein Bruder Julian Washausen haben den Titel "Installateur- und Heizungsbauermeister" an der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachen erworben. 

Der Betrieb hat rund 50 Mitarbeiter, ist ein Ausbildungsbetrieb und Mitglied der SHK-Innung Südniedersachsen.

Warum ein neues Lagersystem alles einfacher macht, seht ihr im Video-Interview mit Daniel Washausen. Sein Betrieb hat 750.000 € Mehrumsatz mit dem Projekt gemacht.

… Das wünschst du dir auch?

… Dann sieh dir unser YouTube-Video an.

Hier geht's zum Video!

Paulus-Lager GmbH
Paulus-Lager GmbH
Kerkstiege 28
48268 Greven
Deutschland
Telefon:  02571 - 54041-60
www.paulus-lager.de
