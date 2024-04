In diesem Video erfahren Sie, wie der Experte Dietmar Dresbach, Bauleiter der Haustechnik Ingenieurbüro Gassen aus Köln, die innovative Wärmepumpeneinführung DOYMAfix® bewertet und die Zukunft dieser einmaligen Lösung einschätzt.



Darüber hinaus berichtet er über seine Erfahrung in Bezug auf das gesamte Produkt- und Service-Portfolio der DOYMA GmbH & Co.



Schauen Sie sich gleich das neue Video aus unserer Rubrik Profis für Profis an.

