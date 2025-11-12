Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) rückt die Nutzung erneuerbarer Energien in den Fokus, insbesondere der selbst erzeugte Strom aus Photovoltaik. Damit gewinnen moderne elektrische Flächen- und Raumheizungen von AEG Haustechnik stark an Bedeutung. Sie arbeiten emissionsfrei am Einsatzort, nutzen PV-Strom direkt und ermöglichen komfortables Heizen ohne zentrale Heiztechnik. Für Bauherren und Renovierer ergibt sich damit eine echte Alternative, ihr Zuhause effizient und energieoptimiert zu beheizen.

Elektrische Heizsysteme sind immer dann besonders sinnvoll, wenn Wärme punktgenau, bedarfsgerecht und mit hohem Wirkungsgrad erzeugt werden soll, etwa in modernen Niedrigenergiehäusern, Bädern, Anbauten oder bei der Sanierung einzelner Räume. Die Kombination mit einer eigenen PV-Anlage erlaubt dabei einen besonders wirtschaftlichen Betrieb. So wird Strom direkt in Wärme umgewandelt, ganz ohne fossile Energieträger und ohne aufwendige Haustechnik.

Behaglichkeit und Design – Lösungen für jeden Raum

Der AEG THERMO BODEN, eine nur drei Millimeter dünne elektrische Flächenheizung, kann im Neubau ebenso wie bei Renovierungen eingesetzt werden und lässt sich mit Fliesen oder Natursteinplatten kombinieren. Dank praktischer Heizmattenbreiten (30 und 50 cm) gelingt das Verlegen selbst in kleinen, verwinkelten Räumen schnell und einfach. Der Vorteil: Die gleichmäßige Wärmeabgabe sorgt für angenehme Strahlungswärme und erlaubt eine um bis zu zwei Grad niedrigere Raumtemperatur – bei gleichem Komfort. Durch den intelligenten Fußbodentemperaturregler mit Wochenprogrammen, Sensorik und Fenster-offen-Erkennung sinken die Energiekosten spürbar, denn die Einstellungen gewährleisten, dass nur dann geheizt wird, wenn tatsächlich Wärmebedarf besteht. In Bädern beugt die gleichmäßige Erwärmung und schnelle Trocknung der Bodenfliesen zudem der Schimmelbildung vor.

AEG Wandkonvektoren ergänzen diese Flächenheizungen ideal, können aber auch als eigenständiges System Räume effizient und komfortabel beheizen. Die elektrischen Konvektoren reagieren schnell auf Temperaturschwankungen, transportieren die Wärme weit in den Raum hinein und verteilen sie unmittelbar, etwa in Räumen mit großen Fensterflächen. Besonders effizient arbeitet der AEG Duo-Konvektor, der Infrarotstrahlung mit Konvektionswärme kombiniert und so für gleichmäßige Temperaturen und ein angenehmes Raumklima in kürzester Zeit sorgt.

Elektrische Heizsysteme von AEG Haustechnik bieten Bauherren, Modernisierern und Installateuren einfache, langlebige und effiziente Lösungen für zeitgemäßes Heizen – ohne Heizkessel, ohne Schornstein, ohne Wartung, dafür mit intelligentem Regelkomfort, hoher Energieeffizienz und maximaler Flexibilität in Planung und Betrieb. Sie tragen dazu bei, Gebäude fit für die Energiewende zu machen und zugleich den Wohnwert spürbar zu erhöhen.

Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/raumheizgeraete und www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung