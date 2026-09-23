Entspannung auf Knopfdruck: Mit einem Whirlpoolsystem wird Ihre Badewanne zur persönlichen Wellnessoase.

Warmes Wasser, sanfte Luftblasen und gezielte Wasserstrahlen können dabei helfen, Verspannungen zu lösen, die Durchblutung anzuregen und bestimmte Körperbereiche gezielt zu verwöhnen. So entsteht ein wohltuendes Zusammenspiel aus Wärme, Massage und Ruhe. Eine Auszeit, bei der Körper und Geist wieder in Einklang kommen.

Warmes Wasser, sanfte Luftblasen und gezielte Wasserstrahlen können dabei helfen, Verspannungen zu lösen, die Durchblutung anzuregen und bestimmte Körperbereiche gezielt zu verwöhnen. So entsteht ein wohltuendes Zusammenspiel aus Wärme, Massage und Ruhe. Eine Auszeit, bei der Körper und Geist wieder in Einklang kommen.

Wellness ganz nach Ihren Bedürfnissen

Ob wohltuende Rückenmassage, sprudelnde Luftmassage oder die Kombination verschiedener Massagearten: Bei Schröder Wannentechnik können Sie Ihr persönliches Wellnessprogramm individuell zusammenstellen.

Bei den Kombisystemen wird dem Wasserstrahl bei Bedarf zusätzlich Luft zugeführt. Dadurch wird die Massage intensiver spürbar und lässt sich besonders fein regulieren.

Von Power bis Perfect: das passende Kombi-System

Je nach gewünschtem Komfort und Funktionsumfang stehen unterschiedliche Systemvarianten zur Verfügung.

Power-Kombisysteme

Die Power-Kombisysteme verbinden Wasser- und Warmluftmassage und verfügen über ein Hygiene-Management mit Trockenblasen der Wasser- und Luftdüsen sowie ein automatisches Clean-Programm.

Classic-Kombisysteme

Die Classic-Systeme bieten eine komfortable Kombination aus Wasser- und Luftmassage sowie ein Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen. Beleuchtung und weitere Ausstattungen können optional ergänzt werden.

Perfect-Kombisysteme

Die Perfect-Systeme bieten besonders umfangreiche Steuerungs- und Komfortfunktionen. Dazu gehören, abhängig von der Ausstattung:

die Regelung von Wasser, Luft, Temperatur und Farben,

Wellnessprogramme,

Powerstufe,

Beleuchtung sowie ein

halbautomatischer Desinfektionsmodus.

Perfect-Kombisystem mit drei integrierten Wellnessprogrammen

Vitalisierung (15 Minuten)

Das Programm beginnt mit sanften Luftzyklen und steigert die Intensität Schritt für Schritt. Die aufeinander abgestimmten Massagephasen sollen den Körper lockern und anschließend vitalisieren.

Entspannung (15 Minuten)

Nach einer anfänglichen Lockerung wird zusätzlich der Wasserkreislauf aktiviert. Wasser- und Luftmassage werden gezielt kombiniert und in ihrer Intensität gesteuert, für ein wohltuendes, entspannendes Badeerlebnis.

Sportbad (15 Minuten)

Das Programm startet mit einer sanften Luftmassage und ist auf die Lockerung der Muskulatur ausgerichtet. Im weiteren Verlauf folgen intensivere Massagephasen.

Touch-Display Perfect Kombi: So lässt sich das Whirlpoolerlebnis nicht nur spontan, sondern auch ganz gezielt auf die gewünschte Anwendung abstimmen.

Individuelle Zusatzausstattung

Je nach System und persönlichem Anspruch kann das Whirlpoolbad mit zahlreichen Funktionen ergänzt werden (optional):

integrierter Wassereinlauf MT5

Wannenbefüllung über die Düsen

elektronische Komfort-Befüllung

Power-LED in Warmweiß oder als Farblicht

Bluetooth-Soundanlage

Frischwasserspülung

chemische Desinfektionsanlage bzw. Flüssigchlor-Desinfektion

Zusatzheizung mit 1,5 oder 3,0 kW

zusätzliche Düsen

Whirl-Revisionsrahmen

Schallschutz

Ozonzugabe

Damit lässt sich das System vom klassischen Whirlpool bis zur umfassenden Wellnesslösung individuell konfigurieren.

Kombisysteme - Wasser und Luft gezielt kombiniert:

Unterschiedliche Düsen ermöglichen eine Massage, die sich auf verschiedene Körperbereiche abstimmen lässt. Je nach System kommen Jetdüsen, Microjetdüsen und Bodendüsen zum Einsatz.

Während Wasserstrahlen gezielt einzelne Körperpartien massieren können, sorgt Luft für ein sanfteres, flächigeres Massagegefühl. Die Kombination beider Anwendungen eröffnet vielfältige Möglichkeiten, von der sanften Entspannung bis zur intensiveren Massage.

Ein Whirlpoolsystem passend zu Ihrer Badewanne

Ein besonderer Vorteil der Systeme von Schröder Wannentechnik: Sie sind in nahezu alle Wannenmodelle aus unserem Sortiment integrierbar.

Die Anordnung der Düsen kann individuell auf die jeweilige Wanne und Ihre Wünsche abgestimmt werden. Ob kompakte Wanne oder großzügige Badewanne für zwei Personen, die Technik wird entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten geplant.

Für jedes Angebot fertigen wir eine individuelle Zeichnung an. Darauf ist die genaue Anordnung der technischen Komponenten und Düsen ersichtlich. Wenn besondere Anforderungen bestehen, sind auf Anfrage auch Sonderanfertigungen möglich.

Die passende Verkleidung für Ihr Whirlpoolsystem

Passend zum Whirlpool empfehlen wir unsere Wannenverkleidung mit Vorbau und Untertritt.

Die Verkleidung fügt die technische Installation harmonisch in das Bad ein und lässt sich gleichzeitig ohne großen Aufwand entfernen. Dadurch bleiben die technischen Komponenten für Wartungs- und Reparaturarbeiten jederzeit zugänglich.

Mit Whirlpoolsystemen von Schröder Wannentechnik wird aus Ihrer Badewanne mehr als ein Ort zum Baden: eine persönliche Wellnessoase für jeden Tag.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Viele weitere Whirlpoolsysteme und Informationen zu unserem Produktsortiment finden Sie im Produktkatalog von Schröder Wannentechnik.