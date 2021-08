Pressemeldung

Für Fachhandwerker eine bekannte Situation: sie sind gerade beim Kunden vor Ort und versuchen die Serviceabteilung eines Herstellers zu erreichen, um ein kleines Problem zu lösen. Das kann beispielsweise eine Ersatzteil-Nachfrage und -Bestellung sein oder eine Information zu einer Fehlermeldung für die Störungsbehebung. Oft muss es dabei schnell gehen – auch außerhalb der Servicezeiten. Um als starker Partner die Fachhandwerker noch besser zu unterstützen, hat WOLF deshalb den „WOLF WhatsApp Service Chat“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um einen automatisierten digitalen Assistenten (Chatbot), an den sich die Kunden jederzeit bei Fragen wenden können.

Neben der Suche und Bestellung von Ersatzteilen können SHK-Fachhandwerker über diesen Chatbot auch den Kundendienst beauftragen und Montageanleitungen sowie Infos zu WOLF Service-Leistungen abrufen. Bei komplexeren Anfragen wird der Nutzer direkt an die Service-Hotline verwiesen. Damit gibt es ergänzend zu den bisherigen Kontaktmöglichkeiten zukünftig für die Kunden eine noch größere Auswahl, wie sie WOLF am liebsten kontaktieren möchten. Den WhatsApp Service bietet das Mainburger Unternehmen als erster Heizungshersteller in Deutschland an.

Zu erreichen ist der WOLF Dienst auf WhatsApp unter der Telefonnummer +49 (0) 8751/74-3355

Mit dem „WOLF WhatsApp Service Chat“ bietet der Experte für gesundes Raumklima Fachhandwerkern eine praxisnahe Hilfestellung bei Service-Anfragen, damit diese sich schnell wieder voll auf ihre Arbeit konzentrieren können. Die Kommunikation läuft so über einen Kanal, den der Nutzer bereits gut kennt und jeden Tag verwendet – sowohl privat als auch beruflich. Über WhatsApp ist auch der unkomplizierte Austausch von Fotos, Videos und Audionachrichten als Unterstützung für den Telefondienst möglich. So lassen sich Anliegen schneller und effizienter bearbeiten. Das freut den Service und natürlich auch die Kunden. „Unsere Fachhandwerker profitieren von der unkomplizierten Erreichbarkeit des WhatsApp Service Chats – wann immer sie gerade etwas benötigen, auch außerhalb der Servicezeiten“, erklärt Projektleiter Albert Stieglhofer vom WOLF Service. „Wir sind damit voll auf die Bedürfnisse unserer Fachpartner eingestellt. WhatsApp ist direkter und einfacher als eine E-Mail sowie flexibler als ein Anruf – gerade während der Arbeit.“