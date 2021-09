Pressemeldung

Mit der siebten Auflage der bundesweit agierenden SHK-Direktlieferantenmesse DAS BAD DIREKT bewiesen die Gründer des Veranstaltungsformats, dass diese Form von Live-Event bei Planern, Handwerkern und Architekten absolut den Zeitgeist trifft. Mehrere Hundert Fachbesucher tauschten sich mit den SHK-Herstellern intensiv an den Messeständen zu aktuellen Trends am Markt und zu neuen Produkten aus. Auf der BAD DIREKT genießt der vertrauensvolle und persönliche Kontakt zwischen Fachpublikum und Direktlieferanten einen hohen Stellenwert. Beide Seiten haben die Win-Win-Situation dieser Kooperation über den zweistufigen Vertriebsweg erkannt und vertiefen ihr persönliches Netzwerk speziell auf der BAD DIREKT. Der in der Messehalle als Marktplatz angelegte Catering-Bereich ermöglichte ausführliche Gespräche in zwangloser Atmosphäre.

Ein erstes Feedback bei Ausstellern und Besuchern fällt äußerst positiv aus und bestätigt den Organisatoren, dass sich der Aufwand und die monatelange Vorplanung, auch im Hinblick auf das aufwändige Hygienekonzept, mehr als gelohnt haben.

Bereits am 27. Oktober steht die nächste die BAD DIREKT an. Dann wird die ratiopharm-Arena in Neu-Ulm für einen Tag im Fokus der zweistufigen SHK-Fachwelt stehen. Um an der Messe als Fachbesucher teilnehmen zu können, ist eine Online-Registrierung notwendig, die direkt auf der Website www.das-bad-direkt.de vorgenommen werden kann. Der Eintritt ist ebenso wie das Catering kostenfrei.

Die Direktlieferantenmesse „Das Bad direkt“ fand zum ersten Mal im Jahr 2016 in Leipzig statt. Zahlreiche namhafte Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb stellten ihre Produkte und Services dem interessierten Fachpublikum vor. Nach dem großen Erfolg der ersten Messe wird die Veranstaltung regelmäßig an verschiedenen Orten in Deutschland durchgeführt: Im Jahr 2021 auf dem Messegelände in Halle an der Saale (15.09.2021) und in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm (27.10.2021). Organisiert wird die Messe von den Unternehmen Avenarius Bad. Funktion. Design, fima Carlo Frattini Spa, HSK Duschkabinenbau und Badtechnik Mauersberger.