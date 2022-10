Schon vor der eigentlichen Betriebsübergabe stellt sich die Frage, wer am Ende an der Spitze des Unternehmens steht und es weiterführt.

Bei einer Übergabe an eine Einzelperson ist das relativ schnell klar. Der neue Eigentümer wird das Unternehmen höchstwahrscheinlich selbst führen und bringt auch die entsprechenden Qualifikationen mit.

Ist der Übernehmer bspw. ein anderes Unternehmen oder eine Gruppe gibt es folgende Szenarien:

1. Der Übernehmer hat in den eigenen Reihen einen Mitarbeiter, der in der neuen „Einheit“ als zukünftiger Chef fungiert

2. Es ist bereits eine gute zweite Führungsebene in dem zu übernehmenden Betrieb aufgebaut worden, von der der Käufer einen vorhandenen Mitarbeiter als neue Spitze hochziehen kann.

Trifft keines der eben beschriebenen Situationen zu und an der Spitze ist nach der Übergabe ein Vakuum, ist das für beide Seiten ein Problem werden. Vor allem für den bisherigen Eigentümer kann das eine erhebliche Schmälerung des zu erwartenden Verkaufserlöses seines Unternehmens bedeuten. Vielmehr wird es notwendig sein, dass er ggf. länger als geplant auch nach der Übergabe im Unternehmen die Fäden in der Hand halten muss. Die langersehnte Entlastung lässt dann noch weiter auf sich warten, bis der neue Eigentümer einen entsprechenden Ersatz an der Spitze des Unternehmens installiert hat.

Bedeutet also: Der Inhaber sollte sich schon frühzeitig vor dem geplanten Verkauf darüber im Klaren sein, wie sein Unternehmen ohne ihn funktionieren könnte. Entweder sucht er selbst einen eigenen Betriebsleiter/Geschäftsführer oder baut eine starke zweite Führungsebene auf, aus der dann ein geeigneter Mitarbeiter aufsteigen kann.

Ist die Spitze von vorneherein besetzt, steigt der Wert des Unternehmens signifikant, da einem potentiellen Übernehmer bereits die beschwerliche Suche nach einer starken Person für die Unternehmensführung Zeit, Nerven und Geld spart.

