Undichte Verbindungen, tropfende Ventile und Co. führen zu verschmutzten Wänden und Wasserschäden am Boden – im SHK-Alltag leider keine Seltenheit. Doch jeder Tropfen kostet: Zeit, Material, Nerven – und im schlimmsten Fall auch den Kunden. Wie Du diese Verluste vermeidest? Mit System.

Wer improvisiert, verliert – gerade bei Wartungs- und Servicearbeiten an Heizkörpern, Klima-Splitgeräten oder Hydraulikanlagen. Ungewollt auslaufende Flüssigkeiten bedeuten nicht nur zusätzlichen Aufwand beim Putzen, sondern auch Ärger mit dem Kunden und im schlimmsten Fall Schäden an Böden oder Bauteilen.

Deshalb setzen immer mehr SHK-Profis auf die flexiblen Auffangsysteme von DERBLAUE®. Ob Profi-Wanne, Flex-Trichter oder Komplett-Set: Statt Putzlappen und abgeschnittenem Eimer sorgen die Produkte von DERBLAUE® für sauberes Arbeiten, bessere Planung – und ein klares Plus an Effizienz.

Produktvorteile:

Sofort einsatzbereit – kein Improvisieren, passt immer

– kein Improvisieren, passt immer Sauberes Arbeiten – schützt Böden, Wände und Bauteile

– schützt Böden, Wände und Bauteile Professioneller Eindruck – beim Kunden, beim Chef, im Team

– beim Kunden, beim Chef, im Team Maximale Flexibilität – durch Magnete, Ösen, Biegefunktion & Co.

– durch Magnete, Ösen, Biegefunktion & Co. Passt in jeden Werkzeugkoffer – faltbar, robust, durchdacht

👉 Schau Dir unsere beliebtesten Produkte im Online-Shop an – und starte mit Profi-Equipment in die nächste Woche.

➡️ derblaue.com

Mit DERBLAUE® entscheidest Du Dich nicht nur für besseres Werkzeug, sondern für ein effizienteres Arbeiten im gesamten Betrieb.

Allzeit gute Geschäft wünscht Dir das Team von DERBLAUE®,

Dein Partner für effizientes Arbeiten in der SHK-Branche

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com