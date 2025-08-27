Mit nur 2 Pressfitting-Systemen decken Sie 4 Konturen ab:

Kupfer- / Rotgussfittinge für V- und M-Kontur sowie Messing-Pressfittinge für TH- und U-Kontur – beide für Trinkwasser und Heizung. Ab sofort zu dauerhaft gesenkten Preisen – wie immer direkt ab Lager.

Unsere Kupfer- und Rotgusspressfittingen für V- und M-Kontur sind ideal, da sie für V- und M-Pressbacken eingesetzt werden können!

Das Presssystem gewährleistet eine sichere Verbindung von Kupferrohren und ist für den Einsatz in Trinkwasserleitungen zertifiziert gemäß den DVGW-Richtlinien. Die Verwendung mit DVGW-zertifizierten Kupferrohren wird empfohlen. Die Pressfittings bestehen aus hochreinem Kupfer (Cu-DHP) und Bronze, mit einem Hochleistungsdichtring aus EPDM, was sie ideal für den Einsatz mit Trinkwasser macht.

Die Kuper- und Rotgussfittinge für V- und M-Kontur sowie die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie im Wagner-Shop: Zu den Pressfittingen V- und M-Kontur im Wagner Shop

Hinweis: Das Presssystem kann auch für Solaranwendungen eingesetzt werden, Sie müssen nur den Solar-O-Ring mitbestellen und austauschen!

Ein weiteres Highlight:

Unsere Pressfittinge für TH- und U-Kontur sind ideal, da Sie für TH- und U-Pressbacken eingesetzt werden können.

Mit den PPSU-Fittingen ergänzen wir zudem dieses Fittingsortiment. Diese sind eine tolle Alternative wenn es um den Stückpreis geht! Wir haben die gängigsten Varianten als PPSU im Sortiment – so können Sie bei den Fittingen, die am häufigsten eingebaut werden, am meisten sparen! Zudem sind die PPSU-Fittinge auch bleifrei!

Tipp: Mit nur zwei Systemen sparen Sie Zeit, Platz im Fahrzeug und dauerhaft bares Geld.

Zu den Pressfittingen TH- und U-Kontur im Wagner Shop

Ab und an braucht man einen kleinen Problemlöser, wie Steckfittinge oder Schraubfittinge. Auch diese liefern wir Ihnen gerne.

Zu den Schraubfittingen

Zu den Steckfittingen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.