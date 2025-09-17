Weniger Zahlen. Mehr abdecken.
Bei Wagner mit dem Dreifach-Bonus für Sie:
- Mit nur 2 Pressfitting-Systemen decken Sie 4 Konturen ab!
- Vor kurzer Zeit dauerhaft im Preis gesenkt – noch attraktiver für Sie!
- Und jetzt auch noch ausgewählte Größen zu Herbst-Aktionspreisen!
Kupfer- / Rotgussfittinge für V- und M-Kontur sowie Messing-Pressfittinge für TH- und U-Kontur – beide für Trinkwasser und Heizung. Ab sofort zu dauerhaft gesenkten Preisen – wie immer direkt ab Lager.
Unsere Kupfer- und Rotgusspressfittingen für V- und M-Kontur sind ideal, da sie für V- und M-Pressbacken eingesetzt werden können!
Das Presssystem gewährleistet eine sichere Verbindung von Kupferrohren und ist für den Einsatz in Trinkwasserleitungen zertifiziert gemäß den DVGW-Richtlinien. Die Verwendung mit DVGW-zertifizierten Kupferrohren wird empfohlen. Die Pressfittings bestehen aus hochreinem Kupfer (Cu-DHP) und Bronze, mit einem Hochleistungsdichtring aus EPDM, was sie ideal für den Einsatz mit Trinkwasser macht.
Die Kuper- und Rotgussfittinge für V- und M-Kontur sowie die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie im Wagner-Shop: Zu den Pressfittingen V- und M-Kontur im Wagner Shop
Hinweis: Das Presssystem kann auch für Solaranwendungen eingesetzt werden, Sie müssen nur den Solar-O-Ring mitbestellen und austauschen!
Ein weiteres Highlight:
Unsere Pressfittinge für TH- und U-Kontur sind ideal, da Sie für TH- und U-Pressbacken eingesetzt werden können.
Mit den PPSU-Fittingen ergänzen wir zudem dieses Fittingsortiment. Diese sind eine tolle Alternative wenn es um den Stückpreis geht! Wir haben die gängigsten Varianten als PPSU im Sortiment – so können Sie bei den Fittingen, die am häufigsten eingebaut werden, am meisten sparen! Zudem sind die PPSU-Fittinge auch bleifrei!
Tipp: Mit nur zwei Systemen sparen Sie Zeit, Platz im Fahrzeug und dauerhaft bares Geld.
Zu den Pressfittingen TH- und U-Kontur im Wagner Shop
Ab und an braucht man einen kleinen Problemlöser, wie Steckfittinge oder Schraubfittinge. Auch diese liefern wir Ihnen gerne.
Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:
Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms
Noch nie bei uns bestellt?
Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!
Technik ist unser Ding!
Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.
Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.
Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr