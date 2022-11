Verantwortungsbewusst duschen mit Genuss. Durch herkömmliche Handbrausen fließen laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 15 Liter Wasser pro Minute. Eine ganze Menge, gerade mit Blick auf Langzeitduscher. VIGOUR sorgt mit den individual 2.0 Handbrausen 3-strahlig für gleichen Komfort bei bis zu 54% weniger Wasserverbrauch. Ein nachhaltiges Plus für das Portemonnaie und die Umwelt.

Wer das Produkt aus dem neuen Duschbrausenprogramm bestellt, bekommt automatisch einen optional einsetzbaren Durchflussbegrenzer mitgeliefert. Schon ohne diesen Durchfluss­begrenzer senken Nutzer mit den Duschbrausen individual 2.0 ihren Wasserverbrauch. Mit dem Durchflussbegrenzer reduziert man den Verbrauch zusätzlich, genießt aber weiterhin die neue Strahlkraft von VIGOUR. Ein Beispiel bei der 3-strahligen, runden Handbrause: Beim Aktiv-Strahl fließen durch die Handbrause 11,8 Liter ohne und nur 8,9 Liter mit Durchfluss­begrenzer. Eine Einsparung um 41% gegenüber einer herkömmlichen Handbrause.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Die Auslässe unserer Handbrausen sind so konzipiert, dass sie den Wasserstrahl auch beim Einsatz eines Durchflussbegrenzers mit hohem Druck herauspressen und so beim Wasser- und Kostensparen ein einzigartiges Duscherlebnis bieten. Wir geben dem Fachhandwerker damit Produkte an die Hand, mit denen seine Kunden Wasser sparen und dennoch volles Duschvergnügen genießen.“