Als einer der marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik in Europa ist Flamco ein Begriff für Qualität und Innovationen. Innerhalb der HFC-Gruppe (Hydronic Flow Control) wurde der Produktionsstandort der Rohrbefestigungstechnik im Jahr 2019/2020 aus den Niederlanden nach Deutschland / Velbert verlagert.



WEMEFA produzierte bisher für die Flamco- Schwesterunternehmen und unterhielt das europäische Zentrallager für Flamco - Befestigungstechnik. Seit Januar 2021 wird die gesamte Befestigungs- Produktgruppe direkt von WEMEFA weltweit vertrieben. In 2021 wird das neue Kompetenzcenter für die FIXING TECHNOLOGY im bergischen Velbert eröffnet.



Das Produktprogramm „WEMEFA – Rohrbefestigungen“ beinhaltet neben den Rohrschelle die komplette Grundbefestigung, die neben der standardverzinkten Variante auch in einer Edelstahlversion und in feuerverzinkter Version zur Verfügung steht.

Weitere Information stehen unter folgenden Link zur Verfügung: befestigungstechnik.wemefa.de/de/catalog/befestigungstechnik/groups/g+view