Pressemeldung

Nutzerverhalten beeinflusst Trinkwasserqualität

Mehrmals täglich drehen wir den Wasserhahn auf, ohne auch nur einen Gedanken an die Wasserqualität zu verschwenden. Den wenigsten ist dabei nicht bewusst, dass Wasser - wie jedes Lebensmittel - verderblich ist. Um die hohe Qualität des Trinkwassers zu bewahren, muss das Wasser fließen. Permanent genutzte Wasserabgabestellen sind daher der Idealfall für den Erhalt der Trinkwasserqualität. Gebäude mit saisonaler Nutzung wie Tourismusbetriebe, Sportstätten, Bildungseinrichtungen, die schwankende Zimmerbelegung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie die pandemiebedingten Lockdowns sind einige Beispiele, bei denen es zu unterschiedlich langen Nutzungsunterbrechungen kommt. Eine dadurch verursachte Stagnation führt in den Rohrleitungen zu unzulässiger Erwärmung des Kaltwassers sowie zu Wärmeverlusten im Warmwasser und das Wasser verdirbt. Denn stagnierendes Wasser bietet optimale Bedingungen für mikrobiologisches Wachstum und die Migration chemischer Stoffe (z. B. Nickel, Blei).

Intelligentes Gesamtkonzept HyPlus sichert Trinkwassergüte

Um dies zu verhindern, fordert in Deutschland die Doppelrichtlinie VDI 3810-2/VDI 6023-3 den bestimmungemäßen Betrieb. Dazu müssen die Temperaturgrenzen für Kalt- und Warmwasser eingehalten werden und Entnahmen erfolgen, wie sie der Planung zugrunde gelegt wurden. Genau hier setzen die intelligenten Armaturen des HyPlus-Gesamtkonzeptes von WimTec an, denn sie erneuern das stagnierende Wasser bedarfsgerecht und stellen damit sicher, dass auch bei eingeschränktem Betrieb der regelmäßige Wasseraustausch in allen Anlagenteilen gewährleistet ist. Die Freispülung erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung. Bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lange sie das letzte Mal benutzt wurde. Erfolgt keine Entnahme, so wird exakt die erforderliche Menge freigespült. Erfolgt eine unzureichende Entnahme durch Benützung und die Menge reicht nicht für den vollständigen Wasseraustausch, so wird die auf den bestimmungsgemäßen Betrieb fehlende Differenzmenge nachgespült. Damit spült sie nur so viel Wasser aus, wie zum Erhalt der Trinkwasserhygiene unbedingt erforderlich ist. Das spart Energiekosten und Abwassergebühren.