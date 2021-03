Heute haben mehr als 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die Vereinten Nationen schätzen, dass der weltweite Energiebedarf bis 2040 um über 25 % und der Wasserbedarf um mehr als 50 % steigen wird. Gleichzeitig wird geschätzt, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 5,7 Milliarden Menschen in Gebieten leben könnten, in denen mindestens einen Monat im Jahr Wasserknappheit herrscht.

Die SFA Gruppe, ganz im Einklang mit ihrem Slogan "Shaking up water", liegt der Weltwassertag 2021 am Herzen und engagiert sich, indem sie die weltweit gemeinnützige Aktion der Planet Water Foundation finanziell unterstützt.

Die SFA Gruppe spendet deshalb drei AquaHome-Systeme, die am 10. und 11. März in Kambodscha installiert werden. AquaHome wird dazu beitragen, dass künftig 3 Familienhaushalte in einer ländlichen Region in Kambodscha mit sauberem Trinkwasser und kostenlosem, erneuerbarem Strom versorgt werden.

Die von der SFA Gruppe angebotenen AquaHomes nutzen sowohl Regen- als auch Grundwasser, um es in drei Stufen zu reinigen und den Haushalten verfügbar zu machen. Außerdem ermöglichen sie die Erzeugung und Bereitstellung von Strom für den Eigenverbrauch der Haushalte. Das 100-Watt-Solarstromsystem umfasst zwei Photovoltaik-Paneele, einen Solarregler, eine langlebige Lithium­Batterie sowie alle erforderlichen Stromkabel und Stecker, die besonders einfach zu bedienen und zu warten sind. Darüber hinaus gehören ein Hausbeleuchtungssystem und USB-Stromanschlüsse zur Ausstattung.

Mit AquaHomes und allen seinen Produkten leistet die SFA Gruppe damit einen innovativen und nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität. Denn sowohl für die Planet Water Foundation als auch für die SFA Gruppe ist das Thema „Wasser wertschätzen“ einer der maßgeblichen Grundpfeiler in der strategischen Unternehmensausrichtung.

Darüber hinaus unterstützt die SFA Gruppe mit einem Hygiene­Programm. Das Programm sieht vor, dass Gewohnheiten des täglichen Lebens hinsichtlich des Trainkwasserverzehrs und der Bevorratung von Trinkwasser trainiert werden, um die Bewohner besser vor der Übertragung von Wasserkeimen zu schützen.

