Mit der Pumpenserie Esyline und den Varianten der Esybox bietet DAB Pumps seit Jahren dem Markt der häuslichen Wasser-Druckerhöhung eine Pumpentechnologie, die funktionales italienisches Design mit Zuverlässigkeit und Leistungskraft kombiniert.

Jetzt bekommt die erfolgreiche Pumpenserie innovativen Zuwachs, die Esybox Diver geht an den Start. Die weltweit erste Tauchmotorpumpe, deren integrierter Frequenzumformer sich virtuell mit der im Lieferumfang enthaltenen DConnect2 Box steuern lässt. Hierzu einfach das Smartphone oder Tablet nutzen, die DConnect App herunterladen und mittels WLAN Zugriff nehmen auf den neuen D-Cloud-Dienst. Schon sind die Einstellungen, ob gewünschter Druck oder Alarme überwachen, vorzunehmen. Die flexible Steuerung bewirkt im Zusammenwirken mit der einfachen und intuitiven App zudem eine erhebliche Energieeinsparung über den erstmalig integrierten Inverter.

Esybox Diver, die „all-in-one“-Tauchmotorpumpe

Die neue Tauchmotorpumpe kann alles was die Dtron Pumpen auszeichnet, und kombiniert es mit dem funktionalen Design der Esyline: die gesamte Mechanik, der Antrieb, die Steuerung, die Hydraulik eingebunden in einer Box, der Esybox. Durch die Steuerung über Smartphone oder Tablet verfügt die Esybox Diver als erste Tauchmotorpumpe über ein Display. Der frühere Stand der Technik über die On-Off-Funktion sowie Schwimmschalter und Wasserstandmessung mittels Verkabelung gehören jetzt der Vergangenheit an.

Der integrierte Inverter, seine Ansteuerung über die NFC und PLC Technologie und die zum Einsatz kommende DConnect2 Box ermöglichen so die sehr effektive Nutzung der Esybox Diver. Mit dieser innovativen Tauchpumpen-Technologie werden Installation, Handling und Überwachung von Druckerhöhung, Gartenwasser, Regenwasser sowie Grundwassernutzung einfacher, schneller und wirtschaftlicher.

Weiterhin ist das integrierte Ausdehnungsgefäß zu beachten, das eine schnellere Installation bewirkt und positiven Einfluss auf die Lebensdauer der Pumpe hat. Mit der App lässt sich der Wasserstand im Tank überwachen, hierfür steht der NFC Wasserstandsensor als Zubehör bereit. Auf dem Weg zum Erfolgsmodell markieren der maximale Durchfluss mit bis zu 7,2 m3/h sowie die maximale Förderhöhe mit bis zu 55 m Bestmarken. Die modularen Komponenten der Pumpe ermöglichen eine leichte Wartung im Fall des Falles. Alle Einzelteile sind separat zu ersetzen, was entstehende Kosten minimiert.

Mit der Esybox Diver ergibt sich so eine Tauchmotorpumpe, die äußerst zukunftsweisend die Möglichkeiten der Steuerung über das Internet nutzt. Pioniere im Handwerk, immer auf der Suche nach optimalen Lösungen, werden dies zu schätzen wissen. Hierbei erfolgt ihr Betrieb nicht nur – wie der Name vermittelt – eingetaucht im Wasser. Sie ist gleichfalls mit entsprechendem Zubehör (DOC68) als IP68-zertifizierte Oberflächenpumpe außerhalb von Wassertanks einzusetzen.

Weitere Informationen unter www.dabpumps.de.