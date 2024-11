Das 1977 erbaute Wellenbad am Zwischenahner Meer erstrahlt nach einer Kernsanierung wieder im neuen Glanz. Fotos | Copyright: CONTI+

Vier Jahre mussten junge und junggebliebene Wasserratten warten, bis sie sich endlich wieder in die Fluten des Hallen-Wellenbads am Zwischenahner Meer stürzen durften. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause und einer Kernsanierung des 1977 erbauten Bades, feierten geladene Gäste im Beisein von Bundesbauministerin Klara Geywitz im April dieses Jahres die Wiedereröffnung. 30 Gewerke kamen bei den umfangreichen Arbeiten zum Einsatz. Die Gesamtkosten betrugen rund 8,3 Millionen Euro, davon hat der Bund 2,6 Mio. Euro übernommen. Jetzt ist das Wellenbad energetisch wieder auf dem neuesten Stand, verfügt über eine optimierte Barrierefreiheit und der Einbau eines neuen Bereichs für Kinder mit einem flachen Becken und Wasserspielen sorgt insbesondere bei den kleinsten Badegästen für Begeisterung. Bei der Sanierung der Duschräume und sanitären Anlagen haben sich die Betreiber für Duschpaneele, Urinal-Steuerungen und das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ entschieden. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten vor Ort kamen zudem CONTI+ maxx Waschtischarmaturen mit BLE-Converter zum Einsatz, die über die CONTI+ Service APP gesteuert werden.

Bei der Sanierung der Duschräume und sanitären Anlagen haben sich die Betreiber für Armaturen, Duschpaneele und das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ entschieden. Fotos | Copyright: CONTI+

Bewahrung der Bäder-Architektur aus den 1970er Jahren

Damit das in die Jahre gekommene Wellenbad wieder Einheimische und Kurgäste gleichermaßen einlädt, wurde das komplette Bad entkernt und neu aufgebaut. Im Kellergeschoss wurde die gesamte Technik durch energieeffiziente Anlagen ausgetauscht. Auch die Lüftungsanlagen wurden gegen solche mit Wärmerückgewinnung ersetzt: So können jetzt beispielsweise interne Wärmegewinne in die Lüftungsanlage zurückgeführt werden und zur Erwärmung der Raumluft beitragen. Lüftung, Heizungsanlage und Schwimmbadtechnik sind durch eine neue Mess- und Regeltechnik miteinander verbunden. Die Summe aller Maßnahmen führt zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-Emissonen: Das Wellenbad verbraucht im Vergleich zu früher jetzt 20 Prozent weniger Strom und 30 Prozent weniger Erdgas. Neben der energetischen Sanierung sollte auch die Bäderarchitektur aus den 1970er Jahren bewahrt werden – macht sie doch den Charme des Bades aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es stellt eine gelungene Symbiose aus der Architektursprache der 70er Jahre und den heutigen gestalterischen Anforderungen an die Aufenthaltsqualität eines Bades dar. Dazu tragen auch die renovierten Sanitärräume bei.

Einfache Lösungen für die Herausforderungen einer Kernsanierung

Die Heller Haustechnik war mit der technischen Gebäudeausrüstung beauftragt. Projektleiter Holger Liebig hat sich neben den CONTI+ CONGENIAL Duschpaneelen für die Damen- und Herrenduschen auch für CONTI+ maxx Waschtischarmaturen mit BLE-Converter sowie für eine elektronische Siphon-Steuerung für die Urinale entschieden. Duschpaneele und Urinalsteuerung sind in das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ eingebunden. Da zu den Waschtischen keine BUS-Leitung gelegt werden konnte, musste für die Steuerung der Waschtischarmaturen eine Alternative gefunden werden. Die Lösung: CONTI+ maxx Waschtischarmaturen mit BLE-Converter. Der Converter ermöglicht die kabellose Kommunikation zwischen der CONTI+ Service APP und den Armaturen. Mit Hilfe der App lassen sich einzelne Armaturen verwalten, programmieren und ablesen. In Kombination mit dem CNX Wassermanagement-System werden alle Hygieneanforderungen erfüllt. „Ich kannte die Produkte von CONTI+ bereits von anderen Projekten und wusste daher, dass das Unternehmen insbesondere im Bereich der Sanierung von Bestandsgebäuden sehr viel Erfahrung und daher auch für jedes Problem eine Lösung hat. Der Neubau eines Sanitärraumes ist immer einfach, schwierig wird es oftmals, wenn man veraltete Dusch- und Waschräume mit möglichst wenig Aufwand auf den aktuellen Stand der Technik und der Hygieneanforderungen bringen will. Da müssen beispielsweise Anschlüsse an Bestandsleitungen hergestellt werden und Bodenabläufe sind nicht immer da, wo man sie haben möchte. Hier stand uns das CONTI+ Team mit seinem Fachwissen jederzeit beratend zur Seite. Auch die einfache Bedienung des CNX Wassermanagement-Systems und der CONTI+ Service APP waren für uns wichtig. Schließlich müssen diese im laufenden Betrieb sowohl von den technischen Mitarbeitern als auch vom Schwimmmeister bedient werden können. Dank der Schulung sind hier alle Mitarbeitenden bestens vorbereitet. So sieht für mich eine gute Zusammenarbeit aus“, so Holger Liebig von der Heller Haustechnik. Udo Stukenbrock, der bei der CONTI Sanitärarmaturen GmbH als Key Account Manager für den halböffentlichen Bereich verantwortlich zeichnet, hat das Projekt maßgeblich betreut. Er ergänzt: „Wie so oft bei etwas älteren Gebäuden, kamen auch hier die Anschlüsse für die Duschen aus der Decke. Dafür bieten wir für unsere Duschpaneele Haubenverlängerungen an, die farbig auf die Paneele abgestimmt sind und so unschöne Aufputz-Rohrleitungen verdecken. Eine ebenso einfache wie optisch ansprechende Lösung, die wir bei Sanierungen im Bestand immer wieder einsetzen.“ Und so haben nicht zuletzt dank des Einfallsreichtums der CONTI Sanitärarmaturen GmbH Wasserratten und Wellenbad-Enthusiasten in Bad Zwischenahn wieder ein neues Zuhause.

Holger Liebig (links im Bild) von der Heller Haustechnik war für die TGA-Fachplanung des Wellenbads verantwortlich. Unterstützung erhielt er von Udo Stukenbrock, Key Account Manager bei der CONTI Sanitärarmaturen GmbH für den halböffentlichen Bereich. Fotos | Copyright: CONTI+

CONTI+ Produkte im Wellenbad am Zwischenahner Meer:

CONTI+ CONGENIAL Duschpaneele mit Haubenverlängerung und fugenlos integrierter Seifenablage in der RAL-Farbe Weiß

CONTI+ maxx Waschtischarmaturen mit BLE-Converter als Stand alone-Lösung

CONTI+ iQ Urinalsteuerung S10: elektronische Siphonsteuerung für Montage hinter der Urinalkeramik

CONTI+ lino Wandarmatur Aufputz K10 mit Mischung, Edelstahl

CNX Wassermanagement-System

CONTI+ Service APP

TGA Planung und Ausführung:

Heller Haustechnik

Industriestraße 23 b

49774 Lähden

heller-haustechnik.de/

Weitere Informationen:

wellenbad-am-meer.de/

conti.plus/de/de