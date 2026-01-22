Panasonic Heating & Cooling Solutions freut sich über die bevorstehende Markteinführung seines bislang umfangreichsten und vielseitigsten Sortiments an Gewerbekältegeräten.

Im Anschluss an die Übernahme von Area Cooling Solutions (Dezember 2024, exklusive des Kompressorengeschäfts) und die Gründung von Panasonic Cold Chain Poland (PCCPL) unterstreicht dieser Meilenstein eine bedeutende strategische Weiterentwicklung und verdeutlicht Panasonics Fokus auf Investments in die Kältetechnik der Zukunft.

Panasonic bekräftigt sein starkes Engagement für Produktion und Innovation in Europa und hat mit der Eröffnung des PCCPL-Werks seinen vierten Standort in der Region etabliert. Ausgestattet mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam, das sich auf die Weiterentwicklung von Kältetechnologien konzentriert, wird der Standort zudem ein Schulungszentrum sowie ein hochmodernes Kältelabor umfassen, dessen Eröffnung für Anfang 2026 geplant ist. Durch lokalisierte Produktion und eine optimierte Lieferkette ermöglicht das Werk deutlich verkürzte Lieferzeiten in ganz Europa.

Zwei Produktlinien für vielseitige Anwendungen

Die Produktpalette umfasst zwei separate Produktlinien, die für die gewerbliche Kühlung in unterschiedlichsten Anwendungen konzipiert sind, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte, der HoReCa-Sektor (Hotels, Restaurants, Catering), Tankstellen sowie Kühllagerlösungen.

iCORE ist Panasonics Flaggschiff-Linie von CO₂-Verflüssigungssätzen und bildet das Herzstück der zukunftssicheren Technologie für natürliche Kältemittel. Die Baureihe bietet Kühlleistungen von bis zu 29 kW im Normalkühlbereich und bis zu 15 kW im Tiefkühlbereich.

iCOOL umfasst HFKW- und A2L-fähige Inverterlösungen, die den aktuellen Marktanforderungen entsprechen und gleichzeitig den Umstieg auf Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial unterstützen. Das Sortiment deckt Leistungen von bis zu 42 kW im mittleren sowie bis zu 14 kW im Niedertemperaturbereich ab.

A2L-Kältemittel sind eine Klasse von Gasen mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), die als Alternativen zu herkömmlichen HFKW dienen und sich durch leichte Entflammbarkeit und geringe Toxizität auszeichnen.

Beide Marken spiegeln das doppelte Engagement von Panasonic wider: zum einen, den Wandel hin zu nachhaltigen Kältemitteln aktiv mitzugestalten, und zum anderen, durch den Einsatz fortschrittlicher Invertertechnologie langfristige Energieeinsparungen und niedrigere Betriebskosten zu ermöglichen – ein Vorteil für heutige wie auch zukünftige Kühlsysteme.

Nachhaltige Lösungen im Einklang mit europäischen Vorgaben

Als Antwort auf die sich stetig weiterentwickelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen in Europa bietet Panasonic mit den Kältesystemen iCORE und iCOOL nachhaltige und konforme Lösungen, die sowohl den aktuellen Anforderungen als auch zukünftigen Umweltzielen gerecht werden. Die Ecodesign-Vorgabe legt den Fokus auf ganzjährige Energieeffizienz, während die F-Gas-Verordnung für neue stationäre Kühlsysteme ab 2030 einen GWP-Wert von unter 150 vorschreibt. Angesichts des EU-Quotensystems, das die Verfügbarkeit von HFKW-Kältemitteln zunehmend einschränkt, gewinnen Kältemittelwahl und Systemflexibilität enorm an Bedeutung.

Da FKW- und HFO-Systeme weiterhin den Großteil der Nachfrage auf dem europäischen Kältemarkt ausmachen, wurde die neue Produktreihe gezielt darauf ausgelegt, den aktuellen Bedarf zu erfüllen und zugleich den Weg für umweltfreundlichere Alternativen zu ebnen. Das iCOOL-Sortiment trägt dieser Entwicklung Rechnung: Es unterstützt die weitere Nutzung von HFKW-Kältemitteln und ist gleichzeitig A2L-fähig – eine zukunftssichere Lösung, die aktuelle Marktbedingungen mit den Anforderungen von morgen verbindet.

Die iCORE-Serie ist für den Einsatz mit R744 (CO₂) optimiert und bietet Betreibern, die bereits auf natürliche Kältemittel setzen, eine besonders energieeffiziente und konforme Lösung.

Strategischer Schritt zur Marktführerschaft

„Unsere Investition in Area Cooling und die Gründung von PCCPL wurden von der klaren Vision angetrieben, der europäische Marktführer in der Kältetechnik zu werden“, erklärt Enrique Vilamitjana, Managing Director von Panasonic HVAC. „Diese Produktreihe ist der erste große Schritt zur Verwirklichung dieser Vision – eine Kombination aus Innovation, Nachhaltigkeit und regionaler Nähe zum Markt.“