Geberit erweitert ab 1. April 2024 das Angebot von Geberit Connect, dem System für das Management von vernetzten Sanitärprodukten. Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung stehen neue Sensoren für GEBUS (Geberit Bus-System). Damit öffnet der Hersteller eine weitere Tür zu noch mehr Möglichkeiten, um Verbrauchsspülungen zu steuern und zu dokumentieren. Geberit weist so den Weg in Richtung eines ganzheitlichen Systems zur digitalen Vernetzung von Sanitärräumen. Mit den neuen Sensoren liefert Geberit eine präzise und effiziente Antwort auf die branchenweite Forderung nach modernen Lösungen zur Ressourcenschonung und zur Senkung der Betriebskosten.

Die Ausrichtung in der Sanitär- und Heizungsbranche auf ressourcensparende Systeme und die Reduzierung von Betriebskosten hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Hier setzt der Sanitärexperte mit Geberit Connect an. Jetzt erweitert Geberit das Connect Portfolio um neue Sensoren für GEBUS zur Erfassung von Temperatur und Volumenstrom für Verbrauchsspülungen. So lässt sich die Wassernutzung noch genauer und präziser steuern und dokumentieren.

Präzise Technologie für das Trinkwassermanagement

Geberit Connect setzt auf fortschrittliche Sensoren, die für die präzise Messung von Temperatur und Volumenstrom sorgen, insbesondere für die Geberit Hygienespülungen. Die Sensorwerte können von mehreren Geberit Geräten abgefragt werden. Ein weiterer Vorteil der Sensoren besteht darin, dass sie über das GEBUS-System direkt an das Gateway angeschlossen werden. Geberit setzt dabei auf die zuverlässige, kabelgebundene Technologie.

Zwei innovative Produktvarianten

Mit den neuen Sensoren für GEBUS erweitert Geberit sein Connect Portfolio um zwei innovative Produkte, die ein effizientes Management von Trinkwasseranlagen erweitern:



1. Der Clamp-On Temperatursensor: Der Sensor ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht die genaue Messung der Temperatur an Rohren bis zu einer Größe von DN50 mithilfe der bewährten PT1000-Technologie.

2. Der Temperatur- und Volumenstromsensor ist in verschiedenen Größen von DN10 bis DN25 erhältlich. Dieser Sensor, der im Rohr installiert wird, verwendet das Vortex-Prinzip, um den Wasserfluss zu messen, während er die Temperatur mit einem PT1000 misst. Der Sensor erfasst das gespülte Wasservolumen präzise. Dadurch kann sichergestellt werden, dass nur die für den bestimmungsgemäßen Betrieb benötigte Wassermenge verwendet wird. Diese innovative Methode zur Ressourcenschonung bietet wirtschaftliche Vorteile und hilft zugleich, die Umwelt zu schonen.

Effizienz und Kontrolle

Das Konzept Geberit Connect ist auf die vielseitige Steuerung von Sanitäranlagen ausgelegt – von der Überwachung bis zur Protokollierung der elektronischen Spüleinrichtungen. Mit der App Geberit Control können Betreiber Hygienespülungen, elektronische Armaturen sowie WC- und Urinalsteuerungen direkt bedienen. Mit dem Geberit Konverter, dem GEBUS-Kabel zur Vernetzung, dem Gateway und jetzt auch mit den neuen Sensoren für GEBUS ist die Integration in die Gebäudeautomation realisierbar.

Betreiber von Trinkwasseranlagen können mit Geberit Connect nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern auch die volle Kontrolle über ihre Anlage erhalten. Ob zentral über das Geberit Gateway oder die Einbindung in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation – Geberit Connect bietet die Grundlage für eine effiziente und fortschrittliche Steuerung von Sanitäranlagen.