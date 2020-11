Danfoss stellt Teilnehmern seiner kostenlosen Webinarreihe für Heiztechniker künftig den kleinen und großen Schein zum hydraulischen Abgleich aus. Die Scheine bestätigen die Teilnahme an Grundlagen- und Aufbaukursen zum hydraulischen Abgleich.

Danfoss, einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Wärmetechnik, verbindet sein kostenloses Hydraulik-Schulungsprogramm für Heiztechniker ab sofort mit der Möglichkeit zum Erwerb eines kleinen und großen Scheins zum hydraulischen Abgleich. Das Schulungsprogramm gliedert sich in zwei Kurspakete mit jeweils vier einstündigen Webinaren und vermittelt alle relevanten Kenntnisse über den hydraulischen Abgleich – von der korrekten Berechnung und Einstellung der Massenströme bis hin zum Abgleichnachweis für staatliche Förderprogramme. Nach Abschluss der Kurse 1 bis 4 erhalten Absolventen den kleinen Schein zum hydraulischen Abgleich; belegen sie zusätzlich die Kurse 5 bis 8, wird ihnen der große Schein ausgestellt. Beide Scheine dienen zur Bestätigung der Teilnahme am Kursprogramm.

Das Kurspaket für den Erwerb des kleinen Scheins beinhaltet zu Beginn einen Basiskurs zur Grundlagenvermittlung. Darauf aufbauend thematisieren die folgenden Webinare verschiedene Abgleichvarianten (statisch, dynamisch, automatisch) sowie Beispiele für Praxisanwendungen und die Berechnung von bestehenden Heizungsanlagen mit der Softwarelösung DanBasic 6. Tiefergreifende Einblicke vermittelt das Kurspaket für den Erwerb des großen Scheins: In vier weiteren Onlineschulungen werden die Herausforderungen des Abgleichs von Fußbodenheizungen im Bestand erörtert, Fragen zum Thema BAFA- und KfW-Förderung beantwortet und der dynamische Abgleich im Bestand sowie der Abgleich von Einrohranlagen thematisiert. Interessenten haben zusätzlich zur Kursteilnahme auch die Möglichkeit, sich unter shk.danfoss.de für den Newsletter zu registrieren und erhalten so neben wertvollen Tipps auch die Chance auf attraktive Gewinne: Danfoss verlost unter allen Betrieben, bei denen mindestens ein Installateur an einem der Webinare teilnimmt, 12 Heizungshelden-Entertainment-Kits, bestehend aus einem 55-Zoll-Fernseher, einem Tischkicker mit Grasteppich-Unterlage sowie einer großen Ration Erfrischungsgetränke und Chips. Einen Überblick über das Schulungsangebot sowie aktuelle Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessenten unter: www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning/heating-webinars/