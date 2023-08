Wir begeben uns in die wunderschönen Weingebiete der Steiermark. Erwin Sabathi - Winzer und Eigentümer vom Weingut Erwin Sabathi - führt das über Generationen erhaltene Familienunternehmen gemeinsam mit seiner Ehefrau Patrizia Sabathi. Das Paar verrät im Interview den Lesern der HERZ News die Feinheiten über Weißwein.

Weißwein wird oft als Begleitung zu leichten Gerichten wie Fisch, Geflügel, Salaten und Meeresfrüchten genossen. Die kühle und erfrischende Natur von Weißwein kann dazu beitragen, die Aromen der Speisen zu betonen und den Gaumen zu reinigen. Weißwein dient jedoch nicht nur als ein genussvoller Begleiter zum Essen, eignet sich sondern auch ideal, um den Tag ausklingen zu lassen. Der Geschmack dieses Genussmittels wird nicht nur heute besonders geschätzt, sondern wurde auch bereits Jahrtausende vor Christus genossen und sogar als Getränk der Götter angesehen. Die Bedeutung des Weines erkennt man auch an dem Weingott Dionysos, den es im antiken Griechenland (von den Römern Bacchus genannt) gab.

Der Ursprung

Der Weinbau lässt sich auf Jahrtausende vor Christus nachweisen. Angefangen in Mesopotamien, ca. 6.000 Jahre zuvor, wurde er in der Welt verbreitet. Auch wenn die Griechen bei der Verbreitung des Weinbaus eine wichtige Rolle spiel­ten, waren es die Römer, die den Wein­bau weiterentwickelten und ihn zu einem wichtigen Wirtschaftszweig machten.

Die ersten Hinweise auf die Herstellung von Weißwein stammen aus dem antiken Griechenland, wo Weinbau seit mindes­tens 600 v. Chr. betrieben wurde.

Die Wirkung von Weißwein auf die Gesundheit

Wie bei Schokolade kann auch Weißwein positive Wirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Auch hier gilt - auf die Menge und Qualität kommt es an. Wie Hippokrates, der griechische Vater der Medizin, bereits sagte:

"Das erste Glas Wein ist für die Gesundheit, das zweite Glas ist für die Fröhlichkeit, das Dritte für den guten Schlaf und jedes weitere Glas eine Gefahr."

Die Antioxidantien im Weißwein helfen dem Körper, ihn vor freien Radikalen zu schützen, welche zu Krebs, Herzkrankheiten und Alzheimer führen können. Zudem haben Studien bewiesen, dass der regelmäßige und maßvolle Konsum das Risiko von Herzkrankheiten senken kann. Dies wird den im Weißwein enthaltenen Polyphenolen zugeschrieben, welche dazu beitragen, den Blutdruck und Cholesterinspiegel zu senken.

Auch bei der Verdauung soll Weißwein eine Rolle spielen, indem er die Produktion von Magensäure anregt, welche für die Spaltung von Eiweiß und Fett verantwortlich ist. Er trägt auch dazu bei, Blähungen und Sodbrennen zu reduzieren. Die uns allen am meisten bekannte Wirkung von Weißwein ist vermutlich die Unterstützung bei der Entspannung.

Wichtig ist: Der übermäßige Konsum kann im Allgemeinen negative Auswir­kungen haben. Es wird empfohlen, das Genussmittel in Maßen zu trinken und sich an die Grenzwerte zu halten.

Die Qualität kommt vom Boden

Die Bodenvoraussetzungen spielen eine wichtige Rolle für den Anbau von qualitativ hochwertigem Weißwein. So sind Patrizia und Erwin Sabathi im Besitz verschiedener Rieden, die für die einzelnen Rebsorten den optimalen Lebensraum schaffen. Verschiedene Bodentypen können unterschiedliche Eigenschaften und Auswirkungen auf den Weißwein haben. So werden kalkhaltige Böden oft mit hochwertigen Weißweinen in Verbindung gebracht, während vulkanische Böden mineralische Noten verleihen können. Die Rebe benötigt ausreichende Nährstoffe für ihr Wachstum. Der Boden sollte je nach Rebsorte reich an Stickstoff, Phosphor, Kalium und verschiedene Mikronährstoffe sein. Der pH-Wert des Bodens kann ebenso den Geschmack und die Struktur des Weins

beeinflussen. Nicht zu vergessen ist eine ausreichende Sonneneinstrahlung, um die Zuckerbildung in den Trauben zu fördern, welche zu reichen Aromen und einer guten Säurestruktur beiträgt.

Von der Traube zum flüssigen Genussmittel

Der Erntezeitpunkt hat neben den Herkunfts- und Bodenbedingungen einen großen Einfluss auf die Qualität, Süße, den Alkoholgehalt und Geschmack des Weines. Um eine hohe Weinqualität zu garantieren, erfolgt beim Weingut Erwin Sabathi die Lese manuell. So werden die reifen Trauben von Hand abgeschnitten und es werden ausschließlich reife und gesunde Trauben geerntet sowie aussortiert. Nachdem die geernteten Trauben ins Presshaus gebracht wurden, werden sie vom Stielgerüst getrennt, gequetscht und in der Traubenpresse gepresst. Im Vergleich zum Rotwein werden die Traubenschalen nicht in den Gärprozess einbezogen.

Der Traubenmost fließt nun in die Fässer und es erfolgt die Gärung, wo Hefen den Zucker in Alkohol umwandeln. Dieser Prozess dauert einige Wochen. Sobald die Gärung abgeschlossen ist, wird der sogenannte junge Wein vom Bodensatz abgestochen und in ein anderes Fass umgefüllt. Nun ist der Wein dem Prozess der Reifung unterlegen, welcher von einigen Monaten bis hin zu einigen Jahren dauern kann.

Patrizia und Erwin Sabathi verraten uns im exklusiven Interview, die Erfahrungen als Winzer und die Feinheiten der Erwin Sabathi-Weine.

HERZ News: Erwin Sabathi ist ein seit Jahrhunderten bestehendes Unterneh­men. Wie fühlt es sich an, ein seit Gene­rationen bestehendes Unternehmen zu führen?

Erwin Sabathi: Seit 1650 gibt es in der Familie Erwin Sabathi eine Tradition für Weinbau. Im Jahre 1992 bin ich in zehnter Generation in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Auf dem vorhandenen Fundament gründete ich unabhängig und eigenständig meinen eigenen Betrieb und die heute weitbekannte Marke „Erwin Sabathi“. Gemeinsam mit meiner Frau Patrizia Sabathi führen wir das Unternehmen seither äußerst erfolgreich mit Leidenschaft.

HERZ News: Was macht einen Wein aus Ihrer Sicht alsjahrelangerWinzer aus?

Erwin Sabathi: Ein großartiger Wein muss schon im jungen Stadium die volle Genussreife zeigen, aber sich auch mit der Reife entwickeln. Daher ist auch die Lagerfähigkeit ein wichtiger Punkt.

Unsere Weine der Großen STK Ried - die Weine von unseren Rieden am Pössnitzberg - sind zum Beispiel sofort zu genießen, weisen aber auch eine Lagerfähigkeit von 15 Jahren und mehr auf.

HERZ News: Ist das unter anderem der Punkt, was die Weine vom Weingut Erwin Sabathi so besonders macht?

Patrizia Sabathi: Wir haben sehr hohe Qualitätsansprüche, daher war der erste unserer gemeinsamen Schritte den Wein­baubetrieb auf eine biologische Bewirt­schaftung umzustellen - eine naturnahe Bewirtschaftung ist für uns unumgäng­lich. Unser Ziel war und ist „Arbeiten im Einklang mit der Natur“. Es werden alle Trauben handverlesen, alle Weingärten nach biologischen Richtlinien bewirt­schaftet und all unsere Weine werden ausschließlich mit Naturhefen vergoren, d.h. die Gärung erfolgt ausnahmslos mit eigenen Weingartenhefen. Wir achten sehr stark darauf, möglichst wenige Ein­griffe in natürliche Prozesse zu führen.

HERZ News: Was ist die größte Heraus­forderung für Sie?

Erwin Sabathi: Ganz klar die Arbeit mit der Natur. Wir haben keinen Einfluss auf das Wetter, aber genau das bestimmt sehr viele meiner Entscheidungen. Daher ist das Wetter für mich maßgeblich. Das „Weinmachen“ beginnt bereits am Wein­berg, denn die Qualität der Rebstöcke und deren Trauben hängt von vielen Ein­flüssen ab. Die Arbeit im Weinberg und im Weinkeller bestimmt alles Weitere.

HERZ News: Sie sind in Besitz einiger Rieden. Worauf ist bei der Bewirtschaftung Ihrer Weingärten am meisten zu achten?

Patrizia Sabathi: Weingärten mit grandiosen Bodenverhältnissen zu besitzen, reicht allein nicht aus. Eine ebenso wichtige Komponente ist die Art unserer Bewirtschaftung. Der Mensch übt mit seiner Bewirtschaftung großen Einfluss aus. Wir setzen auf naturnahes Bodenmanagement, Unterstützung der Pflanzengesundheit und arbeiten zu 100 Prozent biologisch. Auch die Gärung erfolgt ausnahmslos mit eigenen Weingartenhefen, um das Terroir unmittelbar zu transportieren.

Das erklärt auch warum wir keine Reinzuchthefen verwenden.

HERZ News: Haben Sie ein Weingarten, der einen besonderen Stellenwert für Sie hat?

Patrizia Sabathi: Das Herzstück unserer Weingärten ist der Pössnitzberg. Die Ried Pössnitzberg ist die südlichste Ried der Steiermark und hat einen enormen Stellenwert für unser Weingut.

Die Weingärten am Pössnitzberg sind prädestiniert als besonderes Weißwein- Terroir, hier gedeihen Chardonnay und Sauvignon Blanc. Steilheit und extrem kalkhaltige Böden lassen nach mühsamer und arbeitsintensiver Handarbeit große, tiefgründige, von Herkunft geprägte Weine entstehen.

Das Zusammenspiel der Bodenstruktur und der klimatischen Faktoren macht diese Riede so unverwechselbar und die Weine der Rebsorten Sauvignon Blanc und Chardonnay so authentisch. Zahlreiche Auszeichnung der Weine von unseren Rieden am Pössnitzberg beweisen das - und darauf sind wir sehr stolz.

HERZ News: Sie haben eine Dampfkes­selanlage von HERZ Binder Energietech­nik in Betrieb. Wie kam es dazu, dass Sie sich für ein HERZ Produkt entschieden haben?

Erwin Sabathi: Ich bin schon mit der Marke HERZ aufgewachsen, da meine Eltern schon damals eine Stückholzhei­zung hatten. Für mich war daher immer klar, dass wenn wir in eine neue Heizung investieren, es ein Produkt der Firma HERZ sein wird. Heute haben wir eine Hackschnitzelheizung in Gebrauch und sind sehr zufrieden damit.

Auch mit den Mitarbeitern der Firma pflegen wir seit jeher eine gute Bezie­hung - wir werden zu jederzeit optimal und kompetent betreut. Ich kann also mit ruhigem Gewissen nur jedem einen Kes­sel von HERZ empfehlen.

HERZ News: Dient HERZ firematic nur für das Heizen oder auch für die Produk­tion?

Erwin Sabathi: Neben unserem Besitz von Weingärten können wir auch die an­grenzenden Wälder unser Eigen nennen. Daher fällt auf natürliche Weise auch Holz an. Somit ist es für uns nur selbst­verständlich, dass wir diesen natürlich nachwachsenden Rohstoff für unsere Heizung verwenden.

HERZ News: Was möchten Sie unseren HERZ News Lesern mitteilen?

Patrizia Sabathi: Wenn man das natürliche Weinwerden begleitet, möglichst wenig Einfluss in natürliche Prozesse nimmt, dann erhält dieser Wein die größte nachvollziehbare Herkunft. Genau darauf basiert auch unsere Philosophie: „Unsere Weine sind Ausdruck unseres Terroirs.“

Erwin Sabathi: Wir haben hohe Quali­tätsansprüche, sowie die Firma HERZ stets auf konstante Qualität Wert legt. Ich glaube, die sehr ähnlichen Ansprüche und Ziele der beiden Firmen einen uns - eine Zusammenarbeit ist stets eine Be­reicherung.

Erwin Sabathi Weine tragen den Ruf des steirischen Weines in die Welt hinaus. HERZ News schätzt die Gelegenheit sehr, über das erfolgreiche Unternehmen im Rahmen eines Interviews berichten zu dürfen.