17.12.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: WEIHNACHTSAKTION - SPENDEN FÜR DIE KLEINSTEN UNTER UNS

Auch in diesem Jahr konnten wir im Rahmen einer Spendenaktion mit der Kermi Duschdesign GmbH wieder Geld für soziale Einrichtungen in der Region des Standorts Plattling sammeln.

Durch die Beiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Aufstockung durch die Unternehmen kam die stolze Summe von 12.200 Euro zusammen. 7.200 Euro gingen über das Projekt „Kinderherzen e. V.” an die Kinderheime in Metten und Neßlbach. Weitere 5.000 Euro erhielt das Kinderhospiz Eichendorf. Mit dem Geld können unter anderem Herzenswünsche der Kinder zu Weihnachten erfüllt oder gemeinsame Besuche im Kino oder Freizeitpark finanziert werden. Die Spenden wurden kürzlich im Infocenter durch die Geschäftsführungen beider Firmen sowie die Betriebsratsvorsitzenden an die Vertreter der Einrichtungen übergeben.

Mehr zum Projekt Kinderherzen ➔
​​Mehr zum Kinderhospiz Eichendorf ➔

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
Anzeigen
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Uwe Wenzel
Duschwände, Acryl-Tassen u. Wannen
SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Testo SE & Co. KGaA

DESTATIS:

12.12.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.12.2025

Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung