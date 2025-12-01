Auch in diesem Jahr konnten wir im Rahmen einer Spendenaktion mit der Kermi Duschdesign GmbH wieder Geld für soziale Einrichtungen in der Region des Standorts Plattling sammeln.

Durch die Beiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Aufstockung durch die Unternehmen kam die stolze Summe von 12.200 Euro zusammen. 7.200 Euro gingen über das Projekt „Kinderherzen e. V.” an die Kinderheime in Metten und Neßlbach. Weitere 5.000 Euro erhielt das Kinderhospiz Eichendorf. Mit dem Geld können unter anderem Herzenswünsche der Kinder zu Weihnachten erfüllt oder gemeinsame Besuche im Kino oder Freizeitpark finanziert werden. Die Spenden wurden kürzlich im Infocenter durch die Geschäftsführungen beider Firmen sowie die Betriebsratsvorsitzenden an die Vertreter der Einrichtungen übergeben.



