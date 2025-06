Die Hansa Armaturen GmbH, mit Sitz in Stuttgart, ist ein traditionsreiches Unternehmen und einer der führenden Anbieter von hochwertigen Armaturen für Küche und Bad. Seit ihrer Gründung steht Hansa für technologische Innovation, herausragende Qualität und zeitloses Design, die den hohen Anforderungen von Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen gerecht werden.

Im Jahr 2013 wurde die Hansa Armaturen GmbH Teil der Oras Group, einem international agierenden Unternehmen mit finnischen Wurzeln. Die Oras Group, bekannt für ihre starke Innovationskraft und Nachhaltigkeitsorientierung, vereint unter ihrem Dach renommierte Marken wie Hansa und Oras. Die Übernahme hat es Hansa ermöglicht, ihre Marktposition zu stärken und von den Synergien der Gruppe in den Bereichen Produktentwicklung, Produktion und Vertrieb zu profitieren.

Als Teil der Oras Group setzt Hansa weiterhin Maßstäbe in der Sanitärindustrie und arbeitet kontinuierlich daran, moderne Lösungen zu entwickeln, die Komfort, Effizienz und Umweltfreundlichkeit in Einklang bringen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für Endverbraucher, Architekten, Installateure und Großhändler.

Ganz aktuell gibt Oras Veränderungen in Management-Team bekannt, um die Weichen für eine positive Entwicklung des Unternehmens weiterhin auf Erfolg zu stellen. Jaakko Marjanen, der bisher als Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe tätig war, wird die Position des CSO übernehmen. Er hat sich als vorausschauender und unterstützender Teamplayer erwiesen, der einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten wird. Seine Position im Management-Team der Oras Group übernimmt Mika Pyyskänen, als neuer CFO. Mit seiner Expertise wird er entscheidend dazu beitragen, die finanzielle Strategie des Unternehmens weiter voranzubringen. Das Marketing wird künftig von Jirko Kangas-Müller als Chief Marketing Officer (CMO) verantwortet, er löst Ossi Atho ab, der seit 2023 als Interims-CMO fungiert hat. Im Zuge dieser Veränderungen wird CSO Christoph Gasser das Unternehmen zum 31. Januar auf eigenen Wunsch verlassen und außerhalb der Oras Group in eine andere Branche wechseln. Gasser hat in schwierigen Zeiten für den Sanitärmarkt einen wichtigen Beitrag zur stabilen Weiterentwicklung von Hansa geleistet.

Ansprechpartner im Vertrieb bleiben unverändert

Mit diesen gezielten Veränderungen im Management stärkt auch Hansa seine Position und setzt auf ein erfahrenes Team, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. Wichtig für Kunden und Partner: Die gewohnten Ansprechpartner im Vertrieb bleiben unverändert. Heiko Leihbecher, Sales Director DACH bei Hansa, und sein Team stehen weiterhin wie gewohnt für alle Anliegen zur Verfügung.