Andreas Kämpf übergibt die Marketingleitung bei Pentair Jung Pumpen symbolisch mit einer U3K- Pumpe an seinen Nachfolger Gunnar Wippersteg Bild: Jung Pumpen GmbH, Steinhagen

Gunnar Wippersteg tritt Nachfolge von Andreas Kämpf an

Nach 18 Jahren erfolgreicher Tätigkeit hat Dr. Andreas Kämpf den Steinhagener Pumpenhersteller Ende Oktober verlassen. Mit seiner Kreativität und seinem Instinkt für aufmerksamkeitsstarke Aktionen sowie seiner Offenheit für neue Kommunikationskanäle und Technologien, hat er maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg der Marke und des Unternehmens beigetragen. Kämpf übergab die bekannte U3K-Pumpe symbolisch als Staffelstab an seinen Nachfolger Gunnar Wippersteg.

Der Bielefelder Gunnar Wippersteg ist seit 12 Jahren bei Jung Pumpen tätig und als bisheriger Marketing-Teamleiter umfassend im Thema und bestens auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger ist Wippersteg hervorragend mit allen Marktpartnern vernetzt, die im Bereich Abwassertechnik für die Haus- und Grundstücksentwässerung tätig sind. Als neuer Leiter Marketing Water Disposal International verantwortet er nun alle Marketingaktivitäten sowohl im Inland als auch im Ausland. „Es ist ein großartiges Gefühl, das Marketing-Ruder in einem Unternehmen zu übernehmen, das mir so vertraut ist. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Rücken freue ich mich darauf, gemeinsam mit diesem starken Team neue Impulse zu setzen“, so Wippersteg.

Wir danken Dr. Andreas Kämpf für seine herausragende Arbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Gleichzeitig freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Gunnar Wippersteg in seiner neuen Rolle und sind überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und eigene Impulse setzen wird.