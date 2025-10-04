Danny Enwerem, Director der GET NORD, verlässt die Hamburg Messe und Congress zum 30. September 2025 auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Die Leitung der GET NORD, als gemeinsame Fachmesse für die technische Gebäudeausstattung Vorreiterin bei der Vernetzung von Elektro, Sanitär, Heizung und Klima, übernimmt vorübergehend Daniel Schmitt, Vice President Exhibitions bei der Hamburg Messe und Congress. Unterstützt wird er dabei vom langjährigen und erfahrenen Team der GET NORD.

Danny Enwerem hat die Entwicklung der GET NORD seit 2022 mitgestaltet und geprägt. Unter seiner Leitung wurde das Gelände der GET NORD 2024 erweitert und erfolgreich ein neues Hallenkonzept umgesetzt, das dem Wachstum der führenden gebäudetechnischen Fachmesse im Norden Rechnung trägt. Zudem führte er gemeinsam mit dem Team der GET NORD im vergangenen Jahr den ersten Marken-Relaunch seit Gründung der Veranstaltung 2008 durch. Zuletzt zeichnete Danny Enwerem verantwortlich für die strategische Neuausrichtung der Veranstaltungstage ab 2028 - eine Entscheidung, die im engen Dialog mit Branchenvertretenden getroffen wurde.

„Wir bedauern den Weggang von Danny Enwerem. Mit ihm geht ein kompetenter Projektleiter, der in der Elektro- und SHK-Branche gut vernetzt ist und der die Weiterentwicklung der GET NORD geprägt hat“, betont Daniel Schmitt, in dessen Geschäftsbereich die Fachmesse angesiedelt ist. „Wir danken Danny Enwerem für sein Engagement und seine Impulse und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.“ Die Hamburg Messe und Congress befindet sich für eine Nachfolge aktuell im Recruitingprozess.