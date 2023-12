Dr. Andree Groos startete seine Karriere bei der Vaillant Group 2002 als Assistent der Geschäftsführung. Seither hat er verschiedene Führungspositionen im Unternehmen bekleidet. Unter anderem war er verantwortlich für den Vertrieb, das Marketing und den Kundendienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Oktober 2015 wurde er zum Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Service der Vaillant Group bestellt. Unter der Leitung von Dr. Groos konnte die Vaillant Group ihre weltweit führende Marktposition bei modernen Gasheizungen weiter ausbauen. Gleichzeitig hat Dr. Groos wesentlich zur Transformation des Unternehmens zu einem der drei größten Anbieter von elektrischen Wärmepumpen in Europa beigetragen.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Groos herzlich für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm beruflich und persönlich alles Gute.

Dr. Andreas Meier wird ab Januar 2024 die erfolgreiche Arbeit von Dr. Groos fortsetzen und die Entwicklung der Vaillant Group als führender Anbieter klimafreundlicher Heizungen in Europa weiter vorantreiben. Dr. Meier verfügt über langjährige internationale Vertriebs- und Marketingerfahrung. Bei der BSH Hausgeräte Gruppe, dem europäischen Marktführer für Hausgeräte, hat Dr. Meier verschiedene weltweite Geschäftsbereiche sowie Regionalorganisationen in Deutschland, Thailand, den USA und Großbritannien sehr erfolgreich geführt. Zuletzt war er als Sprecher des Boards für die Region Europa der BSH Hausgeräte Gruppe verantwortlich und berichtete direkt an die Geschäftsführung des Unternehmens.