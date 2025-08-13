Knut Bartsch, CFO von MBT Climate, sowie langjähriger Geschäftsführer und CFO der zugehörigen Kermi GmbH, verlässt die Unternehmensgruppe und wendet sich künftig neuen Aufgaben zu. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und in gegenseitiger Wertschätzung. Hintergrund ist der kürzlich vollzogene Eigentümerwechsel, mit dem der Unternehmensverbund Teil der Midea Gruppe wurde. Damit verbunden ist eine Neuausrichtung der strategischen Schwerpunkte.

Knut Bartsch war seit 1997 in mehreren Funktionen für die Kermi GmbH und auch auf Gruppenebene tätig, zuletzt als Chief Financial Officer und Geschäftsführer der Kermi GmbH. Gleichzeitig verantwortete er in Personalunion den Finanzbereich der gesamten Unternehmensgruppe MBT Climate. In beiden Funktionen hat er die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich mitgestaltet und die Unternehmen mit Weitblick und hoher Fachkompetenz durch herausfordernde Marktphasen geführt. Die Unternehmensleitung dankt Knut Bartsch für sein außerordentliches und sehr erfolgreiches Engagement, seine Integrität sowie seine klare strategische Handschrift.

Die Geschäftsführung der Kermi GmbH bleibt unverändert bei Alexander Kaiß, der das Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer leiten wird. Die Nachfolge in der Finanzleitung ist bereits geregelt und wird in Kürze umgesetzt.

„Mit Knut Bartsch verlässt uns eine Führungspersönlichkeit, die über viele Jahre hinweg große Kompetenz und Verlässlichkeit bewiesen hat. Wir danken ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste“, sagt Stefano Bellò, Präsident und CEO von MBT Climate.