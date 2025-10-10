Auf der obersten Managementebene von MBT Climate, einem Spezialisten für Entwicklung und Produktion von Raumklimasystemen, findet ein Wechsel statt: Senior Vice President und COO Alexander Kaiß verlässt die Unternehmensgruppe auf eigenen Wunsch und wird sich neuen Herausforderungen außerhalb von MBT Climate zuwenden.

Alexander Kaiß war 28 Jahre für den Unternehmensverbund tätig und bekleidete verschiedene Führungspositionen auf Gruppenebene sowie als Geschäftsführer der Kermi GmbH. Seit der Übernahme von ARBONIA climate durch die Midea Group im Februar 2025 war er Senior Vice President und Chief Operations Officer (COO) von MBT Climate.

Als Chief Operations Officer hat Alexander Kaiß die Produktionswerke von ARBONIA climate ausgebaut und den Bereich Operations zukunftsfähig aufgestellt. Als CEO entwickelte er die Gruppenstrategie weiter und führte ARBONIA climate trotz einer teils herausfordernder Marktsituation sehr erfolgreich. Durch die Begleitung der Akquisitionsphase hat er die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt.

Stefano Bellò, President und CEO von MBT Climate, erklärt: „Wir bedauern seine Entscheidung außerordentlich und danken ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, sein jahrzehntelanges beispielhaftes Engagement, mit dem er seine Fach- und Führungskompetenz eingebracht hat, sowie für seinen strategischen Weitblick, mit dem er ARBONIA climate, den Bereich Operations und MBT Climate auf Erfolgskurs geführt hat.“

Alexander Kaiß: „Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Unterstützung. Zusammen konnten wir viele Herausforderungen meistern und gemeinsame Erfolge feiern. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir mein Team, meine Kollegen und Vorgesetzten, sowie unsere Partner und Kunden entgegenbracht haben. Ich blicke mit Zuversicht auf die Zukunft von MBT Climate und wünsche allen weiterhin viel Erfolg.“

In den nächsten Monaten wird Alexander Kaiß seine Funktionen bei MBT Climate und der Kermi GmbH weiterhin ausüben und eine geordnete Übergabe an seine Nachfolge vorbereiten.