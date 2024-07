Nach 26 Jahren als CEO der NMC-Gruppe hat Hubert Bosten seine Position im April 2024 an Florent Pouzet übergeben. Im Rahmen eines Generationswechsels in der gesamten Gruppe kommt Pouzet mit großer Erfahrung vom Glas- und Baustoffriesen Saint-Gobain und schlägt damit ein neues Kapitel für die internationale Gruppe auf, die im Bereich der synthetischen Schaumstoffe spezialisiert ist.

Neues Gesicht an der Spitze von NMC

Der 46-jährige Franzose, der am 2. April dieses Jahres die Geschäftsführung von NMC übernahm, war zuvor General Manager von Saint-Gobain in Dänemark, einer Gruppe, der er seit fast 20 Jahren angehörte. Florent Pouzet studierte Betriebswirtschaftslehre in Paris und arbeitete drei Jahre lang bei Ernst & Young und anschließend bei Saint-Gobain, wo er den Großteil seiner Karriere verbrachte. Während dieser Zeit hatte er verschiedene Führungspositionen in vier Ländern inne, nämlich in Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und Dänemark. Pouzet bringt umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Change-Managements, nachgewiesene Erfolge in der Geschäftsentwicklung und mehr als 20 Jahre Erfahrung in einem multikulturellen Umfeld in die NMC Gruppe ein. „Ich habe die Ambition, die großartige Arbeit der letzten Jahre fortzusetzen und das nächste Kapitel für NMC zu schreiben“, erklärte er bei seiner offiziellen Vorstellung im April dieses Jahres.

Ein historischer Vorgänger

Nach mehr als 25 Jahren an der Spitze der Gruppe zieht sich Hubert Bosten mit zahlreichen Erfolgen zurück, die maßgeblich zum Wachstum von NMC beigetragen haben. Unter seiner Leitung wuchs NMC von 2 auf 12 Produktionsstätten mit Verkaufsbüros in 15 Ländern und steigerte den Jahresumsatz von 100 auf 350 Millionen Euro und die Zahl der Mitarbeiter von 560 auf 1700. „Hubert Bosten hat das Unternehmen extrem erfolgreich aufgebaut und geführt. Wir sind ihm sehr dankbar, aber die Zeit der Nachfolge ist gekommen“, so Miguel Kohlmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates von NMC und Investor, der einen Generationswechsel in der gesamten Gruppe anspricht. Hubert Bosten wird NMC jedoch weiterhin unterstützen: er wird als Mitglied des Verwaltungsrates aktiv bleiben und seinem Nachfolger als Berater zur Verfügung stehen.