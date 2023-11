Mehr Fachinformation, mehr Auswahlmöglichkeit für die Aussteller, und dabei einfach und nachvollziehbar gelöst – Messedirektor Robert Schneider erklärt die Vorteile des neuen Messekonzepts.

Die Fachbesuchertage der WEBUILD Energiesparmesse sind seit Jahren ein Fixpunkt für all jene Aussteller, die so viele Gebäudetechniker wie nirgendwo sonst erreichen wollen: Weit über 50 Prozent aller Installateure Österreichs haben in den letzten Jahren die Energiesparmesse besucht. 30 Prozent aller Installateure besuchen zudem nur eine einzige Messe im Jahr: Die WEBUILD Energiesparmesse in Wels. Mit dem neuen Messekonzept des 3-Tages-Bereichs spricht Wels nun verstärkt jene Aussteller an, die sich ausschließlich an ein Fachpublikum wenden, aber vom Buchen eines Standes wegen des bisher nötigen Bespielens des endverbraucher-orientierten Wochenendes abgesehen haben. Denn das ist ab 2024 nicht mehr nötig, wenn sich ein Aussteller nur ans Fachpublikum wenden möchte.

Wie der 3-Tages-Bereich technisch funktioniert

„Wir reservieren einen abgegrenzten Teil der Halle 21 für die 3-Tages-Aussteller und und schließen diesen Freitag abends ab – die Besucher am Wochenende werden gar nicht merken, dass etwas fehlt“, erklärt Robert Schneider, Direktor der Messe Wels. Dafür sorgen die baulichen Gegebenheiten in Halle 21, wo zwei weiße Trennwände ein Dritteln der Halle ermöglichen. Die Aussteller in Sektor A (Sanitär) und Sektor C (Bau) bleibe die gesamten fünf Messetage bestehen und können am Wochenende die Endverbraucher begrüßen. Die installationstechnischen Aussteller in Sektor B hingegen können sich von Mittwoch bis Freitag ganz auf die Fachbesucher konzentrieren. Schneider: „Wir füllen den Sektor B vom Foyer her auf und können daher flexibel je nach Nachfrage reagieren, wie groß dieser Bereich sein wird.“ Aber in jedem Fall wird der Besucher am Wochenende nichts davon merken.

Warum das Konzept heuer umgesetzt wird

Dem Wunsch einiger Aussteller, ausschließlich die gut besuchten Fachtage der WEBUILD Energiesparmesse zu bespielen, kann die Messe Wels mit diesem Konzept heuer erstmals nachkommen. Denn damit es funktionieren kann, muss es einfach sein, so Schneider: „Ein Messekonzept so zu verändern, dass es einfach und leicht verständlich ist, das ist eine Herausforderung“. Mit der Unterscheidung in 3-Tages-Bereich und 5-Tages-Bereich sowie dem Schaffen der nötigen baulichen Voraussetzungen ist der Messe Wels das nun gelungen.

Was es im 3 – Tages – Bereich sonst noch Neues geben wird

Mit einem „Trendcorner“ bringt die Messe Vorträge und Diskussionsrunden direkt in die Halle 21 und stärkt so den Fachmessecharakter. Snackinseln für Fachbesucher werden diesen Ausstellungsbereich zusätzlich aufwerten. Weiters wurden für Aussteller eigens Komplettstände mit einem speziellen Design für die WEBUILD geschaffen. Damit können Unternehmen kostengünstig eine Messeteilnahme realisieren.

Die SHK-Fachtage finden von 6. – 8. März 2024 in der Messe Wels statt.

Die Publikumstage werden von 8. – 10. März abgehalten.