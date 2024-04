„Als ergebnisorientierter Online Marketing Dienstleister ist es nun seit über 11 Jahren unsere Mission, seriöses Online-Marketing für Handwerksunternehmen umzusetzen. Ursprünglich als Projekt während der Schulzeit gegründet, sind wir selbst nun auf 11 Mitarbeiter angewachsen und gehen jeden Tag unserer Arbeit mit Leidenschaft nach.

Sie profitieren mit Kellerdigital von mehr fachlich qualifizierten Bewerbern, die auch menschlich zu Ihrem Betrieb passen. So können Sie uns am echten Ergebnis der Zusammenarbeit messen. Dabei ist es unsere Motivation, Ihr langfristiger Partner für digitale Personalgewinnung zu werden.”

Ich kann www.kellerdigital.de deshalb empfehlen, weil Herr Keller ein System entwickelt hat für die kontinuierliche Mitarbeitergewinnung – genau wie wir für das Lager. Gerade in Zeiten, in denen sich zahllose Glücksritter mit diesem Thema versuchen, ist es wichtig, einen seriösen und kompetenten Ansprechpartner zu haben.

Unsere Kundenbetriebe haben die schöne Angewohnheit zu wachsen. Deshalb ist mir persönlich der Kontakt zu Herrn Keller wichtig, denn ich weiß dann, dass ich meine Kunden an jemand empfehle, dem ich vertrauen kann, dass er eine gute Leistung erbringt. Sie wissen selbst, wie hoch mein eigener Anspruch an Qualität in der Beratung ist und wieviel Schrott es an Unternehmensberatern auf dem Markt gibt. Bei Herrn Keller kann ich mir sicher sein, dass meine Kunden in guten Händen sind. Interessanterweise haben wir unabhängig voneinander gemeinsame Kunden.

Deshalb ist er mein Netzwerkpartner in Sachen Personal: Er liefert reproduzierbare Qualität ab bei der Personalsuche.

Das Webinar findet am 11.04.2024 um 11:00 statt.

Hier geht es zur Anmeldung: www.paulus-lager.de/webinar-anmeldung/

Bis zum webinar. Wir freuen uns!

Beste Grüße,

Ihre Doris Paulus