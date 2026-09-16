Bei der Befestigung von Löschwasserleitungen müssen verschiedene Anforderungen an Konstruktion und Befestigung berücksichtigt werden. Welche Vorgaben gelten, hängt unter anderem vom jeweiligen Installationsraum und von der Ausführung der Löschwasseranlage ab. Gerade bei besonderen Einbausituationen stellt sich deshalb schnell die Frage, wie sich die Anforderungen der DIN 14462:2023-07 sicher in die Praxis übertragen lassen.

Im kostenfreien Webinar der Walraven Akademie am 29. September 2026 erläutert Toni Sebald, Sachverständiger und Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS), die wesentlichen Anforderungen der Norm. Dabei geht er auf die Befestigung in unterschiedlichen Installationsräumen sowie auf die Besonderheiten bei trockenen Löschwasserleitungen ein. Konkrete Konstruktionsbeispiele und Praxistipps zeigen außerdem, worauf es bei Planung und Ausführung ankommt.

Befestigung von Löschwasserleitungen nach DIN 14462:2023-07

29. September 2026

Beginn: 09:30 Uhr | Dauer: ca. 45 Minuten

Inhalte:

Anwendungsbereich der DIN14462:2023-07

Anforderung an die Befestigung in Abhängigkeit des Installationsraums

Besonderheiten bei der Installation von Löschwasserleitungen „trocken“

Konstruktionsbeispiele & Praxistipps

Experte:

Toni Sebald, Sachverständiger und Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Weitere Webinare in Kürze

13. Oktober 2026, Beginn 08:00 Uhr | Dauer ca. 60 Minuten

Walraven Akademie: Fachwissen für die Praxis

Die Anforderungen in der Gebäudetechnik und insbesondere im Brandschutz entwickeln sich kontinuierlich weiter. Umso wichtiger ist es, technische Vorgaben und normative Anforderungen nicht nur zu kennen, sondern auch sicher in der Praxis anwenden zu können.

Genau hier setzt die Walraven Akademie an. In unseren Webinaren vermitteln erfahrene Experten fundiertes Fachwissen, greifen typische Fragestellungen aus dem Projektalltag auf und zeigen praxisgerechte Lösungswege.

Das Angebot richtet sich an Planer, ausführende Betriebe und Entscheider, die technische Zusammenhänge besser verstehen und aktuelle Anforderungen sicher in ihre tägliche Arbeit übertragen möchten.

Weitere Informationen, kommende Termine und Anmeldung:

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.